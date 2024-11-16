¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Faustina La Libertad Avanza la unidad
COPA DE LA LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Boca Unidos eliminó a Cambá Cuá y clasificó a los cuartos de final

El aurirrojo se impuso 1 a 0 con gol de Fabricio Basabe. Este domingo se completan los octavos de final.

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 22:01

El clásico de barrio quedó para Boca Unidos y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol.

El Aurirrojo superó a Cambá Cuá 1 a 0 en uno de los cuatro partidos de octavos de final que se jugaron este sábado. El único gol del partido fue autoría de Fabricio Basabe.

Por su parte, Barrio Quilmes se impuso a Robinson 2 a 1 y también avanzó a la segunda ronda eliminatoria del torneo de primera división en la capital correntina.

Durante la jornada sabatina, Empedrado superó a Doctor Montaña 3 a 0 con goles de  Ariel Romero, Alejandro López y César Molina.

Mientras que Lipton y Mburucuyá igualaron sin abrir el marcador y desde el punto del penal, el equipo del interior se impuso 7 a 6.

La primera ronda de los cruces eliminatorios comenzaron el viernes. Con goles de Lautaro Cabrera y Miguel Rodríguez, Curupay derrotó a Independiente 2 a 0. En tanto que

Ferroviario hizo lo propio con Libertad por el mismo marcador. Los goles fueron marcados por Juan Silva y Juan Miérez.

La jornada de octavos de final se completará este domingo con la disputa de dos encuentros en cancha de Libertad. A las 17.00 se medirán Sacachispas - Talleres y desde las 19.00 lo harán Mandiyú - Rivadavia.

Con los resultados registrados hasta el momento, los cruces de cuartos de final confirmados son Empedrado - Mburucuyá y Barrio Quilmes - Boca Unidos. En tanto que Curupay espera por el vencedor de Sacachispas y Talleres, y Ferroviario enfrentará al ganador de Mandiyú - Rivadavia.

