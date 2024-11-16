Cae el telón para el Súper Seven del Nordeste

La 30º edición del Súper Seven del Nordeste - Copa de Oro Vicente Roselló culminará este domingo con con la disputa de las instancias decisivas desde las 15 en las instalaciones del Taraguy Rugby Club.

Taraguy, Regatas Bella Vista, San Patricio y Universitario de Mar del Plata aparecen como los principales candidatos al título al ganar de manera invicta sus grupos y avanzar a los cuartos de final de Oro.

La jornada de apertura que se desarrolló este sábado mostró interesantes encuentros y buen nivel de partidos. La actividad del Súper Seven comenzó pasadas las 16 y terminó cerca de las 23 con el triunfo de Taraguy sobre CRAR de Rafaela 29 a 19 que le permitió ganar el grupo A, donde también estuvieron Sixty y Regatas Bella Vista B, y avanzar a los cuartos de final por el título.

San Patricio comandó la zona E con victorias sobre Gimnasia y Tiro de Salta, Taraguy B y Pueyrredón de Buenos Aires que finalmente no pudo hacerse presente en Corrientes.

Por su parte, Aranduroga quedó segundo en la zona E. Le ganó a Capri y Curne B y cayó, en la lucha por el primer puesto, contra Universitario de Mar del Plata 21 a 7.

La zona C fue la más pareja de la fase clasificatoria, con 3 equipos que terminaron con 2 triunfos y 1 derrota. Universitario de Salta, Tacurú y Regatas Resistencia.

La final de la Copa de Oro Vicente Roselló está prevista que comience a las 19.30. Previamente se definirán las copas de Plata y Bronce. En tanto que el cierre del evento deportivo social será con un show musical.