LIGA ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Comunicaciones busca quebrar el invicto de Villa San Martín

El partido por la Conferencia Norte B se jugará este sábado en Resistencia.

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 06:00

La Conferencia Norte B de la Liga Argentina Apertura de básquetbol tendrá continuidad este sábado con el duelo que sostendrán Comunicaciones de Mercedes y Villa San Martín.

El encuentro se jugará en Resistencia desde las 21, en tanto que el martes 19 será la revancha en el interior de Corrientes.

Comunicaciones llega a este compromiso con un récord de 7 triunfos y 3 derrotas. Será su séptimo partido como visitante, condición donde ganó 3 partidos y perdió la misma cantidad.

En su última presentación, el miércoles en Mercedes, el equipo que conduce Eduardo Japez superó a Montmartre de Catamarca por 80 a 60, resultado que puede engañar dado que fue un partido muy parejo y recién en los últimos minutos, Comu logró esa diferencia.

El equipo mercedeño tiene como principales referentes  en el plantel a Matías Eidintas (13m9 puntos de promedio por juego) y Damián Tintorelli (13,8 puntos y 8,2 rebotes de promedio por partido).

Villa San Martín disputó hasta el momento 7 partidos y ganó 5. Esta invicto en su estadio donde jugó 4 partidos y venció a Independiente de Santiago del Estero, Estudiantes de Tucumán, Montmartre y Amancay de La Rioja.

La conducción técnica es responsabilidad de Gastón Castro y los jugadores destacados son Martín Gómez, Estefano Simondi, Favio Vieta Stechina y Cristian Scaramuzzino.

