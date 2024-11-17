Huracán Corrientes busca en Goya el pasaje a la segunda fase

La sexta fecha, última de la etapa de grupos, del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol se disputará este domingo con partidos decisivos en tres ciudades: Goya, Santa Lucía y Curuzú Cuatiá.

Huracán Corrientes visitará a Central Goya para consolidarse en el segundo lugar del grupo 9 de la Región Litoral Norte.

En la zona 7, Belgrano de Curuzú Cuatiá será local de Huracán de Goya en un duelo directo por la clasificación, mientras que San Lorenzo de Monte Caseros visitará a Santa Lucía Football Club con la intención de seguir en el torneo.

Además, Defensores de San Roque recibirá a Sportivo Santa Lucía por el grupo 8 a la espera de un varios resultados para clasificar.

Todos los partidos darán inicio a las 17.

Huracán en Goya

En la zona 9, Deportivo Empedrado, que tiene fecha libre, se quedó con el primer puesto y el pasaje a la tercera fase.

Ahora la lucha está por el segundo puesto. Huracán Corrientes (4 puntos) visitará a Central Goya (1) con el arbitraje de Brahim Ferreira Gómez.

El Azulgrana tiene la necesidad de sumar los tres puntos para tener posibilidades concretas de acceder a la segunda fase, como uno de los tres mejores de las cinco zonas donde participan tres equipos.

El equipo capitalino viajó este sábado hasta Goya con una delegación compuesta por 19 jugadores.

Los convocados por el cuerpo técnico que encabeza Alfredo Villegas son: Brian Ruíz Díaz, Facundo Lallana, Juan Romero, Julián Romero, Rodrigo Lannuzzi, Adrián García, Mario Caran, Héctor Zabala, Germán Strillesky, Julio Montero y Joel Acuña.

También viajaron Santino Antunovich, Enzo Sandoval, Miguel Costadoni, Ezequiel Da Silva, Erick Mateo, Esteban Velázquez, Guillermo Gill y Lautaro Ramírez.

Zona 7

En la zona 7 de la Región Litoral Norte, tres equipos tienen posibilidades de clasificar. El primero avanzará directamente a la tercera fase y el segundo, pasará de ronda pero se debe definir si será a la segunda o tercera.

El puntero Belgrano (10 puntos) de Curuzú Cuatiá recibirá la visita de Huracán (7) de Goya, mientras que Santa Lucía FC (3), sin posibilidades de clasificar, será local de San Lorenzo (9) de Monte Caseros.

La definición por los dos primeros lugares se presenta apasionante. Si gana Belgrano, se asegura el número uno, con otros resultados, dependerá de lo que pase en Santa Lucía para conocer su futuro.

Zona 8

Por la zona 8, Defensores de San Roque (3) recibirá a Sportivo Santa Lucía (2). El partido definirá el segundo lugar del grupo a la espera de lo que suceda en las otras zonas para saber si clasifica.

El Deportivo Mandiyú (8) se quedó con el primer lugar y el pasaje a la tercera ronda.

