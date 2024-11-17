Racing superó a San Lorenzó y le pone presión a Vélez

Racing derrotó por 2 a 1 a San Lorenzo, en un partido disputado en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 23 de la Liga Profesional 2024. El partido se adelantó por la participación de la Academia en la final de la Copa Sudamericana.

El “Ciclón” había comenzado en ventaja por un gol del delantero Alexis Cuello a los 30 minutos de la primera parte, pero el lateral Facundo Mura remontó el partido con goles a los 20 y a los 45 minutos de la segunda mitad.

En un partido cargado de emociones, las primeras llegadas de peligro fueron de San Lorenzo. A los 12 minutos, el extremo Ezequiel Cerutti recibió abierto, encaró por derecha y puso el centro para el delantero Alexis Cuello, cuyo cabezazo se fue alto.

El “Ciclón” se puso en ventaja en su segunda llegada al arco rival. A los 30 minutos, el delantero Nahuel Bustos recuperó y filtró una pelota para el atacante Alexis Cuello, quien se deshizo de Marco Di Cesare con un autopase y quedó mano a mano ante el arquero Gabriel Arias. Al enfrentarlo, picó la pelota y marcó el 1 a 0.

Ya en la segunda parte, San Lorenzo se perdió la chance de aumentar la ventaja. Cerutti manejó un contraataque y abrió para Bustos, quien puso el centro atrás para que Alexis Cuello la empuje al gol, pero el defensor Santiago Quirós anticipó el pase y recuperó la posesión.

Con el correr del segundo tiempo, Racing empezó a dominar la pelota y a jugar mejor, dejando de sufrir con los contraataques del equipo local.

A los 20 minutos, la “Academia” igualó el marcador. El extremo Santiago Solari desbordó por izquierda y puso un centro buscapié que fue desviado por el mediocampista Eric Remedi. La pelota se elevó y quien llegó para cabecear fue el lateral Facundo Mura, que cabeceó al segundo palo y marcó la igualdad.

Y con tiempo cumplido, el equipo de Gustavo Costas encontró el gol del triunfo. Tras un centro desde la izquierda del lateral Gabriel Rojas, el arquero Gastón “Chila” Gómez salió a cortar con los puños pero dejó la pelota suelta en medio del área. Ahí apareció, nuevamente, Facundo Mura y, con la cabeza, sentenció el triunfo de Racing por 2 a 1.

Con esta victoria, Racing mantiene encendida su ilusión de quedarse con el campeonato local, al quedar a tres puntos de Vélez, el líder, mientras sigue soñando con quedarse con la Copa Sudamericana, cuya final jugará el próximo sábado ante el Cruzeiro de Brasil. Por su parte, San Lorenzo no pudo acercarse a los puestos de clasificación a la Sudamericana 2025.