Huracán Corrientes triunfó en Goya y clasificó

Huracán Corrientes superó como visitante a Central Goya 2 a 1 y clasificó a la próxima fase del torneo Regional Federal Amateur de fútbol. El encuentro se jugó este domingo en el estadio Pedro Celestino López de Goya y sirvió para cerrar la la zona 9 de la Región Litoral Norte.

Con los tres puntos, Huracán quedó segundo en la zona y avanzó a la segunda fase como uno de los tres mejores segundos de los cinco grupos donde participaron tres equipos.

El conjunto capitalino, dirigido por Alfredo Villegas, fue el dominador a lo largo de los 90 minutos y convirtió en figura al arquero de Central, Eduardo Acevedo, que una y otra vez, además de los palos, evitó la caída de su arco.

Casi de manera sorpresiva, a los 12 minutos del complemento, Joaquín Montiel adelantó en el marcador al conjunto local. Huracán siguió yendo al ataque y logró la paridad a los 24 minutos a través de Damián García. Sobre el final del partido, a los 43 minutos, Rodrigo Lanuzzi, de tiro penal, marcó el segundo gol del azulgrana.

La zona 9 terminó con Empedrado en la primera ubicación con 8 puntos. Huracán quedó con 7 y Central Goya logró 1. Empedrado avanzó directamente a la Fase 3 y Huracán jugará la Fase 2. El equipo goyano quedó eliminado.

Defensores ganó pero no le alcanzó

Por la sexta fecha del grupo 8, Defensores de San Roque venció a Sportivo Santa Lucía 2 a 1 pero no le alcanzó para clasificar como mejor segundo. Sergio Legal marcó los dos goles de Defensores y José Soto lo hizo para Sportivo.

Mandiyú quedó al tope del grupo con 8 puntos, Defensores terminó con 6 y Sportivo Santa Lucía con 2. El Albo pasó directamente al la tercera fase.

Los tres equipos que pasaron a la segunda fase como mejores segundos fueron Belgrano de Quitilipi, Talleres de Clorinda y Huracán Corrientes. Los tres equipos terminaron con 7 puntos.

Avanzó San Lorenzo

La sexta fecha de la zona 6 de la Región Litoral Norte se jugó de manera parcial porque el encuentro entre Belgrano de Curuzú Cuatiá y Huracán de Goya fue postergado para este lunes por las malas condiciones climáticas.

En el único partido que se disputó, con goles de Fabio Robledo, San Lorenzo de Monte Caseros le ganó como visitante a Santa Lucía Football Club 2 a 0 y se aseguró su continuidad en el torneo al llegar a los 11 puntos.

En el duelo entre Belgrano (10) y Huracán (7) se definirá el segundo clasificado y a que fase avanza cada equipo.