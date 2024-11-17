Después de 7 años, Taraguy se coronó el Súper Seven del Nordeste

Después de 7 años, Taraguy volvió a coronarse en el Súper Seven del Nordeste y se quedó con la 30º edición de la Copa de Oro Vicente Roselló. El evento deportivo - social más importante de la región concluyó este domingo en las instalaciones de la entidad cuerva que soportó las inclemencias del tiempo.

Taraguy logró el título de manera invicta y en la final derrotó a Universitario de Mar del Plata 19 a 5. La última vez que el Cuervo había logrado el premio mayor fue en el 2017 cuando derrotó a Entre Ríos VII y ahora sumó la sexta corona en el tradicional torneo de rugby reducido que organiza desde 1994.

La final del años 2024 fue intensa con un Taraguy que dominó las acciones. En el primer tiempo, Agustín de La Vega rompió la defensa por el centro de la cancha y apoyó la pelota abajo de la H, en tanto que Bruno Broll sumó la conversión para dejar el marcador 7 a 0.

En el arranque del segundo tiempo, Taraguy volvió a facturar con un try que apoyó Juan Martín Meabe (elegido como el mejor jugador del torneo), después de un corrida desde su propio campo y dos hand off para evitar la marca de los rivales.

Uni de Mar del Plata descontó con un try en la punta derecha, pero sobre el final Rafael Rosco consiguió el tercer try del equipo correntino para asegurar la victoria y el título.

Las semifinales fueron equilibradas y emocionantes. Universitario de Mar del Plata superó en los instantes finales a San Patricio 12 a 7, mientras que Taraguy le ganó a Universitario de Salta 12 a 0.

La Copa de Plata quedó en poder de Regatas Bella Vista de Buenos Aires que superó en la definición a Regatas Resistencia 24 a 5, mientras que la Copa de Bronce fue para CRAR de Rafaela al superar a Sxity 12 a 0. La Copa Estímulo fue para San Patricio B que triunfó en la final sobre Regatas Resistencia B 36 a 5.