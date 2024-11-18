Lautaro Midón ingresó al Challenger de San Pablo

El tenista correntino Lautaro Midón se ganó un lugar en el Challenger de San Pablo, Brasil, certamen que pertenece al circuito ATP Challenger con categoría 75, y se juega sobre las canchas rápidas del Alphaville Tenis Clube.

Midón (396) viene de alcanzar su mejor ránking en la ATP y jugará su noveno cuadro principal de un Challenger en el año.

Por la primera ronda de la clasificación en el CH de San Pablo, el correntino de 20 años venció al local Lucca Acioly con un contundente 6-0 y 6-1, mientras que este lunes, por el pase al cuadro principal, se recuperó de un mal primer set y superó al también brasileño Joao Eduardo Schiessl por 3-6, 6-1 y 6-2.

El debut en el cuadro principal se dará este martes cuando en el segundo turno de la cancha central enfrente a Felipe Meligeni Alves (157). Será la primera vez que se enfrenten en el circuito internacional.

La semana pasada, Midón también superó la qualy del Challenger de Montevideo. En el cuadro principal superó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y perdió en la segunda ronda contra Federico Coria.

Monzón en Azul

El tenista correntino Ignacio Monzón (686) se presentará desde este martes en el M15 de Azul, Buenos Aires, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo. En la primera ronda, el jugador de 26 años tendrá como rival al también argentino de 21 años Mateo del Pino (1291) que llega desde la clasificación.