Belgrano de Curuzú Cuatiá se sumó a la lista de clasificados

La etapa clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol culminó este lunes con la victoria de Belgrano de Curuzú Cuatiá y su clasificación a la tercera fase del certamen que organiza el Consejo Federeal.

En un accidentado partido, Belgrano superó como local a Huracán de Goya 3 a 2 para quedar en lo más alto del grupo 7 de la Región Litoral Norte y de esta forma avanzó directamente a la tercera fase.

El tiempo mejoró en Curuzú y este lunes se pudo jugar el partido decisivo. Los goles para el local fueron marcados por Insaurralde y Piedrabuena, en dos oportunidades. Mientras que para la visita, que perdía 3 a 0, lo hizo Sole.

En el primer tiempo fue expulsado Sanantonelli de Huracán y sobre el final del partido vio la tarjeta roja Miño de Belgrano.

Los clasificados

Cumplidas las 6 fechas de la etapa clasificatoria, doce equipos pasaron directamente a la tercera ronda de la Región Litoral Norte. La lista de clasificados está compuesta por Villa Alvear de Resistencia, Resistencia Central, Potrero de Quitilipi (Chaco), Sportivo Cultural de Juan José Castelli (Chaco), Mitre y Guaraní Antonio Franco de Posadas, Belgrano de Curuzú Cuatiá, Empedrado y Mandiyú de Corrientes, Primero de Mayo de Formosa, 8 de Diciembre de Formosa y Sportivo 24 de Junio de Buena Vista (Formosa).

En tanto que 8 equipos deberán disputar la segunda fase: Municipal de Le Leonesa (Chaco), Río Teuco de Pampa del indio (Chaco), Belgrano de Quitilipi (Chaco), Sportivo Pampa de Pampa del Infierno (Chaco), La Cantera de Posadas, San Lorenzo de Monte Caseros, Huracán Corrientes y Talleres de Clorinda (Formosa).

Los cruces de la segunda ronda se jugarán el domingo 24 de noviembre y el domingo 1 de diciembre. En tanto que la tercera fase está prevista para el sábado 7 y el domingo 25. Luego quedarán otras tres rondas hasta llegar al único partido por el ascenso, en cancha neutral, el 9 de febrero de 2025.