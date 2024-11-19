Boca ya tiene al reemplazante de Pol Fernández: fue campeón en Chile y quedará libre

Pese a que todavía no terminó el año, Boca ya empezó a evaluar el mercado de pases y comenzó a contactar a algunos jugadores. Uno de ellos fue Leonardo Gil, exfutbolista de Rosario Central que acaba de consagrarse campeón con el Colo Colo de Chile y es apuntado para reemplazar a Pol Fernández.

El propio jugador fue el que indicó que las negociaciones se pusieron en marcha hace uno días y que que sería un sueño para él vestir la camiseta del Xeneize: “Llamaron a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol. Tengo muchas ganas. Sería muy lindo ir a Boca. Ojalá se me pueda dar. Lo estoy esperando”, indicó.

El experimentado futbolista de 33 años finaliza su contrato con el equipo chileno en diciembre de este año y no renovará su vinculo con la institución, por lo que para 2025, sería agente libre.

Si bien la prioridad del cuadro de La Ribera en la posición de volante era Leandro Paredes, finalmente no será posible dado que el nuevo director técnico del campeón del mundo en la Roma de Italia, Claudio Ranieri, lo considera una pieza clave para la siguiente temporada.

Ante esto, el cuadro azul y oro se movió rápido y se contactó con el nacido en Río Gallegos, quien ya tuvo paso por varios equipos del fútbol argentino.

“Estoy disponible para charlar, porque Boca es Boca y todo el mundo sabe que soy hincha”, afirmó el jugador de 33 años.

No obstante, desde el club aseguran que solamente fue un llamado y que, de momento, no iniciaron negociaciones para incorporar al argentino nacionalizado chileno. Además, indicaron que será Fernando Gago el que tenga la última palabra sobre la posible incorporación del futbolista.