Argentina busca cerrar el año con una alegría

La selección Argentina quiere dejar en el olvido el traspié ante Paraguay y buscará cerrar el año con un triunfo cuando reciba este martes a Perú en el marco de la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, certamen en el cual es líder.

El encuentro, último del año por el certamen, será en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) desde las 21, tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado por la señal deportiva TyC Sports y Telefe.

Argentina llega a este encuentro como único líder de las Eliminatorias con 22 puntos y tras caer ante Paraguay en el estadio Defensores de Chaco, en Asunción, por 2-1.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni tendrá las bajas de Nahuel Molina y Cristian "Cuti" Romero, quienes fueron desafectados tras el citado compromiso, mientras que además, está en duda la presencia de Nicolás Tagiliafico por un golpe en el hombro.

Por lo tanto, Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero ante Perú, mientras que Gonzalo Montiel se ubicará en el lateral derecho en lugar de Molina, lo propio hará Leonardo Balerdi por Romero, mientras que Nicolás Otamendi y Tagliafico completarán la defensa. En caso que el ex Independiente no esté en condiciones, Facundo Medina sería su reemplazante.

En el mediocampo Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán de la partida, al igual que Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la ofensiva del equipo.

Por su parte, Perú igualó 0-0 ante Chile y se ubica anteúltimo en la tabla de posiciones. Con la obligación de sorprender y ganar, el entrenador Jorge Fossati se apoyará en sus mejores hombres, que tiene como bandera al experimentado Paolo Guerrero, que volvió a ser considerado en esta doble fecha.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Perú: Carlos Cáceda; Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram, Luis Advíncula; Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Miguel Trauco; Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. DT: Jorge Fossati.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Hora de inicio: 21.00.

Otros partidos

La fecha 12 se jugará en forma completa este martes y dará inicio a las 17con el partido entre Bolivia y Paraguay. Desde las 10.00 jugarán Colombia y Ecuador. A partir de las 21 se medirán Chile y Venezuela y a partir de las 21.45 de concretará el clásico entre Brasil y Uruguay.