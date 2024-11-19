Golazo de Lautaro Martínez para el triunfo de Argentina ante Perú

El equipo de Lionel Scaloni derrotó a Perú por 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Lautaro Martínez a los nueve de la segunda parte, con una tijera espectacular. De este modo, la selección campeona del mundo culmina el 2024 con un triunfo y liderando las eliminatorias con 25 unidades

El Toro, que lleva 32 tantos con la camiseta celeste y blanca, alcanzó a Diego Maradona en la tabla histórica que, con 112, lidera Lionel Messi. Justamente el rosarino fue quien fabricó la jugada, haciéndose lugar por izquierda entre tres rivales en el área, donde lanzó un centro con poco recorrido de su zurda pero impecable dirección.

Martínez, que se desmarcó del defensor que lo perseguía al volver sobre sus pasos, se arrojó al aire y empalmó el balón con una tijera que fue incontenible para el arquero Pedro Gallese. Una acción exquisita, por la invención de Leo y la resolución del jugador de Inter de Italia. Y el gol 1999 en la historia del seleccionado argentino.

Muy lejos de Lionel, Lautaro y Diego quedaron quintos en ese registro. Hay algo más del seleccionado en ese aspecto: frente al conjunto peruano, el equipo nacional lleva 18 juegos sin perder por eliminatorias y 17 en los enfrentamientos por cualquier competencia. Además, Argentina nunca cayó contra Perú como local.

En la actual eliminatoria, el seleccionado argentino lidera la clasificación y puede asegurarse su lugar en la Copa del Mundo en marzo próximo, cuando se reanude el certamen, con seis fechas por delante.