Comunicaciones recibe a Villa San Martín

Comunicaciones regresa a Mercedes y este martes se medirá con Villa San Martín en la continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro comenzará a las 21:30 horas, será la revancha del duelo jugado en Resistencia el sábado, donde el aurinegro se impuso por un ajustado 57 a 51 y los árbitros serán Sebastián Vasallo y Alejandro Costa.

Comunicaciones está segundo en la Zona Norte B de la Liga Argentina, con once partidos jugados y ocho ganados. En tanto que como local mantiene el invicto en su cancha.

Villa está tercero en las posiciones con ocho partidos jugados, cinco ganados y tres perdidos.

Tras el triunfo logrado en Resistencia, Damián Tintorelli hizo referencia a lo duro que fue el juego y lo importante que significó ganar el mismo.

“Vale doble cuando se gana de esta manera. Fue un partido muy raspado, pero fuimos pacientes. En algún momento se pudo hacer el juego como nosotros queríamos, pero lo que vale fue que hicimos un gran trabajo defensivo”, sostuvo el pivote.

“Lo bueno es que el equipo siempre está. De tanto perseverar y hacer las cosas bien, siempre terminamos sacando una ventajita, y eso es importante, sobre todo ser cabeza dura”, dijo el jugador nacido en Junín, Buenos Aires.