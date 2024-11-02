Mandiyú defiende su invicto en su visita a Sportivo Santa Lucía

La cuarta fecha de la zona 8 de la Región Litoral Norte mostrará un choque de extremos. El puntero Mandiyú (4 puntos) visitará este domingo a Sportivo Santa Lucía (1). El encuentro se pondrá en marcha a las 17 y contará con el arbitraje de Diego Mitoire.

En el inicio del Torneo Regional Federal Amateur, en la capital correntina, Mandiyú y Sportivo Santa Lucía igualaron sin abrir el marcador.

Mandiyú viaja hasta el interior en la búsqueda de una victoria que le permita mantener su invicto y dar un paso clave en la búsqueda de la clasificación. Para Sportivo, no hay otra opción. Está obligado a triunfar para mantener la ilusión de avanzar de ronda. En la oportunidad, quedará libre Defensores de San Roque.

Walter Zacarías pondría en cancha este domingo la misma formación titular que presentó frente a Defensores de San Roque, por la segunda fecha, es decir: José Aquino; Núñez, José Sánchez, Johan Báez y Hernán Valenzuela; Gonzalo González, Facundo Tello, Gustavo Ojeda y Alejandro Ramírez; Julio Sena y Guillermo Barreto.

Para el encuentro en Santa Lucía se habilitó la presencia de público neutral. Serán 300 simpatizantes que tendrá Mandiyú pero que no podrán ingresar con indumentarias o banderas que identifiquen a la entidad.

En tanto que por la zona 7, este domingo, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá la visita de Belgrano de Curzú Cuatiá.