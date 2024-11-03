¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Mandiyú y Sportivo Santa Lucía volvieron a empatar

El encuentro disputado en Santa Lucía finalizó en 0, el mismo resultado que en la primera fecha.

Por El Litoral

Domingo, 03 de noviembre de 2024 a las 19:15

Un nuevo empate y otra vez en 0 se dio entre Sportivo Santa Lucía y el Deportivo Mandiyú por el Torneo Regional Federal Amateur.
El encuentro que se jugó este domingo en  Santa Lucía correspondió a la cuarta fecha de la zona 8 en la Región Litoral Zona Norte.
A lo largo de los 90 minutos del partido de este sábado, el equipo de la capital correntina se mostró superior y generó las mejores situaciones para convertir, pero falló en la definición y debió conformarse con el 0 a 0.
En la primera fecha, pero en la capital correntina, el partido entre Mandiyú y Sportivo Santa Lucía también finalizó sin abrirse el marcador.
Con este resultado, Mandiyú sigue al frente de las posiciones en la zona 8 pero ahora con 5 puntos. En segundo lugar se ubica Defensores de San Roque con 3 y Sportivo Santa Lucía reúne 2.
En la próxima fecha (quinta), Mandiyú recibirá a San Roque y quedará libre Sportivo Santa Lucía.
La sexta fecha, última de la fase clasificatoria, Mandiyú quedará libre y San Roque será local de Sportivo Santa Lucía.

