Mandiyú y Sportivo Santa Lucía volvieron a empatar

Un nuevo empate y otra vez en 0 se dio entre Sportivo Santa Lucía y el Deportivo Mandiyú por el Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro que se jugó este domingo en Santa Lucía correspondió a la cuarta fecha de la zona 8 en la Región Litoral Zona Norte.

A lo largo de los 90 minutos del partido de este sábado, el equipo de la capital correntina se mostró superior y generó las mejores situaciones para convertir, pero falló en la definición y debió conformarse con el 0 a 0.

En la primera fecha, pero en la capital correntina, el partido entre Mandiyú y Sportivo Santa Lucía también finalizó sin abrirse el marcador.

Con este resultado, Mandiyú sigue al frente de las posiciones en la zona 8 pero ahora con 5 puntos. En segundo lugar se ubica Defensores de San Roque con 3 y Sportivo Santa Lucía reúne 2.

En la próxima fecha (quinta), Mandiyú recibirá a San Roque y quedará libre Sportivo Santa Lucía.

La sexta fecha, última de la fase clasificatoria, Mandiyú quedará libre y San Roque será local de Sportivo Santa Lucía.