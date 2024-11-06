River Plate venció 3-2 a Instituto en un partido vibrante y da pelea en la Liga

River jugó un buen partido, reaccionó a la desventaja inicial y superó 3-2 a Instituto, en Córdoba, para afianzar su posición de clasificación a la Libertadores 2025 y soñar con la posibilidad de darle alcance al líder Vélez.

El equipo de Gallardo hizo una buena tarea ofensiva, pero arriesgó atrás defendiendo muchas veces en igualdad numérica. Así, en una réplica, Gregorio Rodríguez arrancó desde la mitad de cancha pero le ganó en velocidad a González Pirez y, ya frente a Armani, definió de punta con efectividad.

Con profundidad por las bandas y buen rendimiento de Meza, la visita hizo méritos para alcanzar la igualdad en la etapa inicial, pero falló en la definición. Colidio desperdició un par de chances claras.

El arquero Roffo también tuvo un par de intervenciones bárbaras. De hecho atajó el remate que derivó en el gol de rebote de Solari antes de los 10′ del complemento.

A los 18′, tras un córner, el cabezazo de Paulo Díaz lo desvió un defensor y descolocó al arquero.

Pero la cosa no terminó ahí. Porque de un lateral, llegó el empate. Dos veces anticiparon de cabeza los jugadores de Instituto y Acevedo arremetió en el área.

El final fue abierto. Y River rompió por última vez la paridad gracias a una notable asistencia de “Pity” Martínez para la reivindicación de Colidio, nuevamente decisivo en Alta Córdoba: la última vez había marcado un triplete.