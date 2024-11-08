Regatas se coronó en el Clausura de Resistencia

El Torneo Clausura de la Asociación de Vóley de Resistencia para las categorías formativas concluyó con una destacada actuación de Regatas Corrientes que se quedó con los dos títulos en Sub 21 y el equipo femenino terminó entre los cuatro mejores en Sub 16.

El equipo femenino de Regatas logró el título en la categoría sub 21 al derrotar a Regatas Resistencia 2 a 1 en tie break. En semifinales, el equipo correntino superó a CUNE 2 a 0.

En la rama masculina, Regatas Corrientes le ganó a Sarmiento 2 a 1 en el cruce de cuartos de final. En semifinales, superó a San Martín y en la final a Regatas Resistencia, los últimos dos partidos por 2 a 0.

En la categoría Sub16, Regatas fue cuarto en la rama femenina. En los cuartos de final le ganaron 2-0 a Central Norte, pero en las semifinales cayeron con CUNE por el mismo marcador. Luego, en el duelo por el 3° fueron derrotadas por Sarmiento 2 a 0.

Por su parte, el equipo masculino de Regatas se despidió del torneo en los cuartos de final, tras caer 2-0 con Colonia Elisa.

Cabe mencionar que en la categoría Sub16, Regatas contó con varias bajas en su plantel por tener jugadores que viajaron a representar a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2024.