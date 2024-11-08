Oro en atletismo y pesas para Corrientes en los Juegos Evita

La penúltima jornada de los Juegos Nacionales Evita 2024 dejó un saldo positivo para Corrientes que logró sumar medallas tanto en la modalidad de deportes convencionales, como en los adaptados.

En el marco de la jornada de este viernes, en la pista de atletismo del EMDER, Ignacio Cañete logró la medalla de oro en lanzamiento de bala con un registro de 14,41 metros, relegando al segundo lugar a Bruno Ceballos (13,31) de Río Negro y al tercero a Enrique Guaymas (12,92) de Salta.

Por su parte, la goyana Luciana Gómez se quedó con la de bronce en lanzamiento al disco con una marca de 32,42 metros. La prueba fue ganada por Catalina Montaño de Santa Fe con un lanzamiento de 35,88.

El levantamiento olímpico de pesas aportó tres preseas. Por tercer año consecutivo, Valentina Cabral, fue oro en la categoría hasta 64 kg. de peso corporal en el levantamiento olímpico de pesas.

Mientras que Mauricio Mareco, en 73 kg, también se quedó con la de oro en pesas, y Aníbal Fernández logró la medalla de bronce en 81 kg.

El equipo de bádminton mixto de Corrientes consiguió la medalla de bronce al superar en el partido por el tercer puesto a Santa Cruz 2 a 0 (21 a 18 y 21 a 11 los parciales). El primer puesto fue para San Luis que le ganó la final a Río Negro 2 a 0.

Para este sábado se esperan definiciones por podio en taekwondo WT de Abel Balbastro y Gabriel Rodríguez, ambos de Santo Tomé.

Copa de Plata

Los atletas adaptados de Corrientes aportaron medallas de oro y plata y de esta manera por su excelente performance en la competencia, consiguieron la copa de Plata en atletismo.

Medallas de oro: María Paz Acuña Sandoval en lanzamiento de bala. Josías Piedrabuena en los 100 metros. Bruno Galarza en 100 metros. Sebastián Flores en 100 metros silla de ruedas y Josías Piedrabuena en los 1500 metros.

Medallas de plata: Ruth Gallard en los 100 metros. Sahid Paredes en 100 metros y Bruno Galarza en 1500 metros.

También se registraron buenos resultados en tenis de mesa y Boccia.

