El Súper Seven cumple 30 años y vuelve a su formato original

La 30° edición del Súper Seven del Nordeste, Copa de Oro Vicente Roselló se disputará el sábado 16 y domingo 17 en las instalaciones del Taraguy Rugby Club. Después de un 2023 donde el tradicional evento deportivo y social se jugó en sola jornada, la organización decidió retomar la competencia en dos días.

Para el torneo de rugby, en la modalidad de 7 jugadores, ya confirmaron su presencia equipos de Salta, Tucumán, Buenos Aires, Mar del Plata y el último campeón, Duendes de Rosario

Para el sábado 16, también se programó el VIIIº Seven de Menores “Nicolás González Vilas” y un Sunset desde las 18 horas.

El torneo que nació en 1994, para homenajear a Vicente Rosellló, con el correr de los años se convirtió en uno de los torneos más importante del país y del calendario nacional. Contó con presencia de jugadores internacionales de jerarquía, seleccionados nacionales y de diferentes uniones.

Los directivos de Taraguy RC junto a un amplio equipo de trabajo vienen trabajando para ultimar todos los detalles de esta máxima fiesta deportiva y social que tendrá su inicio el sábado 16 a las 10 y el domingo 17, desde las 15. Desde la organización adelantaron que habrá sorpresas, eventos especiales durante el fin de semana y un cierre espectacular.

Los clubes que confirmaron su participación son: Curne, Regatas Resistencia, Sixty, Aranduroga, San Patricio y, el local, Taraguy, todos de la Urne. También llegarán clubes desde Salta, Tucumán y Mar del Plata. En representación de la URBA vendrá el protagonista de todas las ediciones, Regatas de Bella Vista y dese Rosario dirá presente Duendes, el último campeón.

Restan confirmar presencias de equipos de Santa Fe, Santiago del Estero, entre otros.

La organización otorgará galardones especiales con las copas Gustavo “Chobi” Vega, Carlos María “Carlope” Benítez Meabe y Miguel Ángel “Kelo” Meca.

Por su parte, el Seven de Menores, comenzará el sábado a las 10 con equipos de M12, M13 y M14. También el sábado será el turno de una nueva fiesta para los más grandes, en otra edición del Seven XXXL, con equipos de Salta y la región.

El torneo contará con transmisión vía streaming y las finales se podrán seguir en vivo por diferentes canales de la región.

Las entradas se pueden adquirir mediante la página taraguyrctickets.com, también se pueden conseguir a través de las redes sociales del club, o en el ingreso al mismo de la entidad.