Fernando Calvi dijo que Regatas está en deuda

Con un registro de 7 triunfos y 6 derrotas, Regatas Corrientes llegó al receso de fin de año en la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25. En el estadio José Jorge Contte ganó 5 partidos de los 6 disputados, mientras que fuera de la capital provincial se impuso en 2 juego de 7 presentaciones.

“Siento que estamos en deuda jugando de visitante. De local lo hemos hecho bien, el equipo muestra otra energía, otra dinámica que nos cuesta sostenerla en los partidos de visitante y el desafío es ponernos firme en ese aspecto para igualar esa energía y esa dinámica de cuando jugamos en casa”, reconoció el entrenador de Regatas, Fernando Calvi.

“Es una Liga que cuesta ganar de visitantes. No digo que no se gana, de hecho, nosotros también hemos ganado, pero es difícil. Son un montón de cosas que para mí no son excusas, pero sí pasa reiteradamente en todos los equipos y con el paso de los años”, agregó el DT.

“Por eso, nuestro desafío es dejar todo eso de lado, intentar jugar de la misma manera, la misma intensidad y la misma prestación individual, tanto de local como de visitantes. Yo digo siempre que los equipos serios no eligen partidos”, continuó.

Algunas de las derrotas como visitante fueron dolorosas, por la amplitud en el marcador. Contra Quimsa cayó por 45 puntos, frente a Riachuelo fue de 41, contra Platense la brecha fue de 23 y frente a Peñarol fue de 20.

“Me gustaría tener más o menos 3 partidos más ganados”, se sinceró. “No es un tema tanto de posición de tabla, sino que la tabla que más miro es la de los partidos locales ganados y visitantes ganados y perdidos. En eso estamos más uno, el tema es que hemos jugado seis de local, siete de visitantes. Tenemos que intentar estar siempre con más cuatro o más cinco ganados”.

Sobre las expectativas para el 2025, contó: “Queremos regularizar el tema de jugar de visitante, empezar ya con la suma de entrenamientos, no tanto retoque y movimiento de jugadores, para no tener que volver a empezar, a meter jugadores dentro del sistema. Ya enfocarnos más en avanzar en cosas tácticas, en cuestiones defensivas y encontrar esta regularidad de la que estamos hablando”.

El plantel de Regatas fue licenciado y retomará los entrenamientos el 3 de enero de 2025.

El próximo partido de Regatas será como local, el 12 recibirá a Atenas.

Liga de Desarrollo

Fernando Calvi, también habló del gran momento que atraviesa el equipo de la Liga de Desarrollo, que terminó el año con un récord de 12 victorias y solo una derrota, ubicándose entre los primeros tres primeros de la tabla.

“Es un poco una consecuencia del trabajo. En este equipo la mayoría de los chicos vienen trabajando con nosotros hace 4 años, algunos un poco más, y hemos conseguido en Ignacio Ortega la pieza que nos acomodó a todo lo demás. Más la inclusión de Exequiel Lezcano, que es otro base que tiene una dinámica y una chispa diferente. Eso nos ha acomodado”, dijo respecto a las más recientes incorporaciones.

“Los chicos acumulan años de trabajo bajo la misma filosofía, bajo la misma estructura, con los mismos entrenadores, todo eso a la larga termina dando sus frutos. También recibimos chicos que están formados acá en el club, y la formación propia del club desde mini es muy buena, y eso se ve con las diferentes categorías peleando en la Liga Federal Formativa. Esa conjunción de cosas da como resultado que hoy estamos compitiendo a gran nivel”, finalizó.