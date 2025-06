Agenda de enero para Regatas y San Martín

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) entró en receso por las fiestas de fin de año. Oberá Tenis Club (OTC) quedó al tope de las posiciones con 10 triunfos y 2 derrotas.

Los equipos correntinos quedaron de mitad de tabla para abajo. Regatas finalizó noveno con un registro de 7 triunfos en 13 presentaciones y San Martín terminó décimo séptimo con 4 victorias en 13 partidos jugados.

En el regreso de la competencia, en los primeros días de 2025, los equipos correntinos recibirán a Atenas de Córdoba en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional.

El primero en salir a escena será San Martín que el viernes 10 de enero jugará frente al equipo cordobés, mientras que el domingo 12 será el turno de Regatas.

Durante el primer mes del nuevo año, San Martín afrontará seis paridos, 3 en el Fortín y la misma cantidad como visitante. Por su parte, Regatas disputará cinco encuentros de los cuales 3 serán el estadio del parque Mitre.

Los planteles de Regatas y San Martín fueron licenciados y retomarán los entrenamientos el viernes 3 de enero. Para esa fecha, se espera que el Rojinegro tenga los reemplazantes de Brian Carabalí y Manny Payton, aunque no se descarta que por el momento solamente llegue un interno.

El programa de partidos para los equipos correntinos durante el mes de enero es el siguiente:

Viernes 10: San Martín vs. Atenas

Domingo 12: Regatas vs. Atenas

Martes 14: Regatas vs. Independiente (Oliva)

Jueves 16: San Martín vs. Independiente (Oliva)

Martes 21: San Martín vs. Obras Basket

Jueves 23: Regatas vs. Obras Basket

Lunes 27: San Lorenzo vs. San Martín

Martes 28: Argentino (Junín) vs. Regatas

Miércoles 29: Platense vs. San Martín

Jueves 30: Ferro C. Oeste vs. Regatas

Viernes 31: Argentino (Junín) vs. San Martín