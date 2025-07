Cristian Medina dejó Boca pero seguirá jugando en la Argentina

El mediocampista Cristian Medina fue comprado por el Grupo Foster Gillet, activó la cláusula de salida de 15 millones de dólares que tenía con Boca y arribará en Estudiantes de La Plata, club allegado al magnate estadounidense. Con esta ida, el “Xeneize” redondea un 2024 con una recaudación de alrededor de 80 millones de dólares en ventas.

Este viernes, Estudiantes de La Plata dio un golpe sobre la mesa en el mercado de pases y, mediante el Grupo Foster Gillet, adquirió los servicios de Cristian Medina a préstamo por seis meses.

El grupo del magnate estadounidense activó la cláusula de salida del jugador que estuvo marginado en Boca por no querer renovar contrato y se quedó con la totalidad de la ficha del mediocampista que, tras un semestre en el "Pincha", emigrará a otro club del grupo.

Estos 15 millones de dólares que Boca suma a su caja mediante Medina cierran un exorbitante monto de 82.7 millones de dólares de recaudación en ventas durante este 2024, en el primer año de Juan Román Riquelme como presidente del ´Xeneize´.

A principio de año, el club de la Ribera concretó su primera gran venta en este año que fue la polémica salida de Valentín Barco al Brighton and Hove Albion de Inglaterra por 10 millones de dólares. En el mismo mercado de pases, traspasó al delantero Mateo Retegui al Genoa de Italia por 9.5 millones de dólares y a Luis Vázquez por 5.5 millones al Anderlecht de Belgica.

Entre junio y agosto se dio el mayor flujo de venta de Boca con la salida inmediata del mediocampista Ezequiel Fernández al Al-Qadisiyah de Arabia Saudita por 18.7 millones de dólares y el defensor Aaron Anselmino al Chelsea de Inglaterra por 16.5 millones de dólares. Además, Luca Langoni emigró al New England Revolution de Estados Unidos por 7.5 millones

El acuerdo de Estudiantes

Hace poco más de un mes, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, anunció que firmaría un preacuerdo con el empresario estadounidense Foster Gillett que le permitirá al club recibir una inversión inicial de alrededor de 150 millones de dólares, generando una sociedad mixta.

El preacuerdo que será firmado por Gillett (representado en Argentina por el empresario Guillermo Tofoni), establece un compromiso de reinversión permanente durante más de 15 años.

La inversión de Gillett abarcaría tanto el fútbol profesional como las divisiones inferiores y otras disciplinas. En el plano de infraestructura, se prevé techar el estadio UNO, construir nuevas canchas en el Country Club de City Bell y edificar un moderno centro de entrenamiento que incluirá micro estadios para diversas actividades.

En los próximos meses, abogados y contadores de ambas partes afinarán los detalles para someter el contrato definitivo a la aprobación de los socios en una Asamblea Extraordinaria programada para diciembre del nuevo año.