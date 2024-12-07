Unión triunfó sobre Vélez y abrió la definición del campeonato

La Liga Profesional 2024 quedó abierta por la derrota de Vélez Sarsfield en Santa Fe. El líder del torneo cayó frente a Unión 1 a 0 y se abrió la definición del campeonato.

El único gol del partido correspondiente a la fecha 26 lo marcó Elías Gómez, en contra de su valla, a los 9 minutos del segundo tiempo y le permitió sumar tres puntos vitales a Unión en su lucha por ingresar a la Copa Sudamericana por la tabla anual y definirá su suerte ante un rival directo como Defensa y Justicia en Florencio Varela.

La derrota dejó a Vélez con 48 puntos y este domingo, Talleres (45) tendrá la gran oportunidad de darle alcance en la primera ubicación cuando visite, desde las 17, a Gimnasia de La Plata. Racing (43) perdió 3 a 1 frente Central Córdoba en Santiago del Estero y se despidió de la lucha por el campeonato.

Unión fue superior a Vélez en el primer tiempo, más allá de los dos tuvieron chances claras para abrir el marcador; también hubo una polémica, en el área del Tatengue, que terminó con Francisco Pizzini después de un forcejeo con Franco Pardo.

El árbitro Darío Herrera no consideró que la situación era para cobrar penal, tampoco lo llamaron desde el VAR para que la revisara y en cero se terminó yendo la etapa inicial.

Vélez había tomado la iniciativa en el inicio del complemento, pero a los nueve minutos fue el equipo de Cristian González el que se encontró con el primero con un tanto en contra de Elías Gómez.

El Fortín, que el miércoles jugará la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba, fue en busca del empate y tuvo algunas situaciones para conseguirlo: la tuvo Claudio Aquino con un tiro libre, Thiago Cardozo se lo sacó a Carrizo y Pardo la sacó en la línea tras un centro en el que pareció haber falta de Michael Santos al arquero.