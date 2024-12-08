Eduardo Tassano fue reelecto y cumplirá su sexto mandato en el Club de Regatas Corrientes

Durante la Asamblea General Ordinaria del Club de Regatas Corrientes que se concretó este domingo, Eduardo Tassano fue reelecto como presidente de la entidad. Será la sexta gestión, y la cuarta consecutiva, de Tassano al frente de la institución del parque Mitre. Anteriormente lo hizo en los períodos 2003-2006, 2006-2009, 2015- 2018, 2018-2021, 2021-2024 y ahora lo hará de 2024 a 2027.

Junto a Tassano, en encabezó la lista “Acción Regatense” estarán en el nuevo mandato como miembros de la Honorable Comisión Directiva Francisco Macías, también continúa como vicepresidente, Andrea Crudeli y César Aguirri, como secretaria y pro secretario, Ernesto Calvano y Desiree Lancelle Monferrer, como tesorero y protesorera, y Emilio Lanari, como Vocal primero, en los principales cargos.

La Asamblea fue encabeza por el presidente, y la secretaria, quienes estuvieron acompañados por el auditor, Cr. Carlos Lascurain, la Dra. Norma Piragine Niveiro, abogada del Club, y la escribana Susanna Gabriela Maidana Olaondo.

De acuerdo al orden del día, en primer lugar, se procedió a la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el 17 de diciembre de 2023, y seguidamente se puso en consideración la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024. Todo fue aprobado por unanimidad.

Fue la primera vez que actuó la Junta Electoral, instrumento que se incorporó en la modificación del estatuto del año 2023. Los socios designados que integraron dicha junta fueron Rodolfo Cerdán como presidente, Juan Pablo Basso como secretario, Florencia Raffin, José Benjamín de la Vega y José Gustavo Valsangiacomo como vocales.

Luego, la Junta Electoral, según el acta N°14, resolución N°01, resolvió proclamar a la lista “Acción Regatense”, ya que fue la única presentada para los comicios, y allí se llevó a cabo la renovación total de la Honorable Comisión Directiva. Fue la primera vez que se cumplió con la paridad de género en la conformación de la lista.

Seguidamente, se designó a los socios Gustavo Vexelman e Ignacio Telechea para firmar el acta de Asamblea General Ordinaria, conforme a los art. 34° y 35° del Estatuto del Club y así dar por finalizada la asamblea con la nueva Honorable Comisión Directiva conformada, quien asumirá su cargo el próximo 23 de diciembre.

Las nuevas autoridades

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Eduardo Tassano

Vicepresidente: Francisco Macías

Secretaria: Andrea Crudeli

Pro-secretario: César Aguirri

Tesorero: Ernesto Calvano

Pro-tesorero: Desiree Lancelle Monferrer

Vocales titulares: Emilio Lanari Zubiaur, Juan José López Desimoni, Alejandra Tassano, María Eugeni Valesani, Juan Domingo Tonsich y Elsa Fracalossi.

Vocales suplentes: Daniel Cassiet, Antonella Tognola, María Victoria Cerdán, Florencia Enriquez, Mariano Simón y Carolina Lattar.

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Titulares: Rafael Fondón, Rosaura Lombardero y Christian Sarquis.

Suplentes: Cristina Artigas, Dardo Pedroso y Natalia Michlig.