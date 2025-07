La Copa Palacio busca a sus cuatro semifinalistas

La última jornada de la fase clasificatoria de la Copa Palacio, torneo de básquetbol de primera división en la capital correntina, se jugará este viernes y se definirán los cuatro equipos que accederán a la instancia final.

Los seis partidos de la undécima fecha se jugarán este viernes, distribuidos en tres escenarios de acuerdo a la programación que dio a conocer la Asociación de Básquetbol de la Cuidad de Corrientes (Abcc).

La fecha se presenta apasionante porque están en juego las cuatro plazas para las semifinales. Regatas y Córdoba llegan al tope de las posiciones y ganando sus respectivos partidos avanzarán de ronda sin depender de otros resultados.

Un paso más atrás aparecen Pingüinos, Colón y El Tala que necesitan ganar y esperar otros resultados para conoce el futuro que tendrán en el certamen que sirve como preparación para el Torneo Oficial.

Regatas (18 puntos) tendrá como rival a Juventus (16) que necesita ganar y esperar una combinación de marcadores para poder llega a semifinales.

Por su parte, Córdoba (18) jugará frente a El Tala (17) en un duelo directo entre dos equipos que quieren estar entre los cuatro mejores de la competencia.

Pingüinos (17) se medirá con Hércules (15) que ya no tiene posibilidades de llegar a las semifinales y Colón (17) enfrentará a 1536 Viviendas (10), el único equipo que no consiguió triunfos en el campeonato de preparación.

San Martín (16), que se medirá con Alvear (13), mantiene una mínima posibilidad de clasificar. Deberá ganar y aguardar los resultados de los otros partidos.

Además, Don Bosco (12) y Sportivo (11) jugará para completar el fixture y se despedirán el tradicional campeonato.

Programación

El detalle de partidos, canchas y horarios para la fecha 11 de la Copa Palacio es el siguiente:

Cancha de San Martín: 21;00 Pingüinos vs. Hércules y 22;30 San Martín vs. Alvear.

Cancha de Córdoba: 21;00 Don Bosco vs. Sportivo y 22;30 Córdoba vs. El Tala.

Cancha de Regatas: 21:30 1536 Viviendas vs. Colón y 22;30 Regatas vs. Juventus.

Así se ubican

Cumplidas 10 fechas, las posiciones en la Copa Palacio 2024 están de esta forma: Regatas y Córdoba 18 puntos, Pingüinos, Colón y El Tala 17, Juventus y San Martín 16, Hércules 15, Alvear 13, Don Bosco 12, Sportivo 11 y 1536 Viviendas 10.

Una vez que concluya la fase clasificatoria, los cuatro primeros accederán a las semifinales.

En las semifinales, a un partido, se enfrentarán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º. Los ganadores accederán a la final que se jugará al mejor de tres encuentros.