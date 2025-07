Boca Unidos intentó pero no pudo y volvió con las manos vacías

Boca Unidos no pudo seguir sumando. En Salta, una ciudad que siempre le fue esquiva, cayó este domingo por 2 a 0 frente Juventud Antoniana y se vuelve a Corrientes con las manos vacías, en lo que representó la primera derrota bajo la conducción de Roberto Marioni esta temporada, en cuatro partidos.

El encuentro, disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena por la decimosexta fecha del Torneo Federal A, fue dinámico y con muchas situaciones de peligro frente a los arcos.

El equipo salteño tuvo la iniciativa, pero Boca Unidos no renunció al ataque, a tal punto que la primera ocasión de gol llegó luego de un tiro libre pasado que ejecutó Joaquín Livera, y que Martín Ojeda no pudo empujar esta vez al gol, ingresando por el segundo palo, ya que el remate se fue apenas desviado.

Juventud contestó con tres jugadas en las que se quedó con el grito de gol atragantado. Un tiro de Curcio rebotó en un caño y se fue al tiro de esquina, el córner fue cabeceado por Brian Cucco al vertical, y luego un remate de Matías Vicedo se fue apenas ancho.

El equipo correntino volvió a llegar en una mala salida del arquero Guillermo Bachke que rebotó en Edgar Villán, pero el rebote le quedó muy largo a Gonzalo Ríos, de buen primer tiempo, alejando el peligro Dardo Torres. Enseguida, un centro de Livera que rebotó en un rival pegó en el horizontal y se fue al tiro de esquina.

Dos minutos después el Aurirrojo tuvo la ocasión más clara para marcar en la etapa inicial. Ríos escapó al cruce de Cucco y al entrar al área dejó en el camino a Torres para sacar un remate que dio en la base del parante izquierdo e hizo equilibrio en la línea de gol sin que los defensores locales puedan alejar el peligro y los delanteros de Boca Unidos empujar a la red, hasta que Bachke se quedó con el balón.

Cerca del final del primer tiempo, y luego de un centro desde la izquierda, Martín Correa se llevó la pelota anticipándose a Livera. El lateral-volante cayó en el área antes de enfrentar a Ignacio Turnes, el árbitro principal hizo señas que siga la jugada, entendiendo que fue un "piletazo" del jugador local, pero insólitamente el asistente N°1, José Ponce, corrió al límite del área grande marcando la pena máxima. Mauricio Martín retrotrajo la acción y cobró el penal que convirtió Matías Vicedo para poner al frente a Antoniana.

En los minutos agregados, Livera estuvo cerca de estampar la igualdad con un remate que desvió Bachke.

Para la segunda mitad, Marioni decidió el ingreso de Brian Peralta en lugar de Ángel Piz, buscando darle mayor profundidad al ataque del equipo correntino. Sin embargo, en la primera acción del complemento, Vicedo probó de media distancia y su remate fue devuelto providencialmente por el horizontal.

Boca Unidos se adelantó en el terreno y dejó espacios que Antoniana buscó aprovechar. En un buen contraataque, Juan Manuel Romero quedó cara a cara con Turnes, pero definió mal.

Un remate largo de Pablo Cuevas se fue muy cerca del segundo parante, y un remate del ingresado Peralta, luego de una buena jugada de Livera, exigió a Bachke, que le ahogó el empate al jugador aurirrojo.

Marioni renovó el ataque del conjunto correntino haciendo ingresar a los otros dos refuerzos: Darío Rostagno y Bruno Rodríguez, que suplantaron a Ríos y Villán, respectivamente.

Luego de una jugada en ofensiva de Antoniana que todo el estadio pidió penal, llegó el contraataque de Boca Unidos que dejó a Rostagno mano a mano con Bachke, pero el rafaelino no estuvo fino en la definición y el equipo visitante desperdició una gran oportunidad para llegar a la igualdad.

En el tramo final del encuentro, y ya con Leonardo Valdez conformando el tridente de ataque (suplantó a Martín Ojeda), Curcio se filtró a espaldas de la defensa correntina y definió ante la salida de Turnes, que le tapó el remate, pero el rebote le quedó a Vicedo que no perdonó para poner el 2-0 que le permitió a su equipo sentenciar el juego.

Con la derrota, Boca Unidos comparte la última posición de la tabla con Unión de Sunchales, quedando un punto por debajo de Sarmiento de Resistencia, al que deberá recibir el próximo fin de semana, en la penúltima fecha de la primera fase del campeonato.



Síntesis

Juventud Antoniana: Guillermo Bachke; Santiago Borges, Brian Cucco, Dardo Torres y Jorge Velazco; Martín Correa, Jean Arraya, Enzo Vargas y Nahuel Curcio; Matías Vicedo y Juan Manuel Romero. DT: Esteban Espeche.

Boca Unidos: Ignacio Turnes; Marcos Fissore, Santiago Chamorro, Raúl Albornoz, Joaquín Livera; Diego Sánchez Paredes; Pablo Cuevas, Martín Ojeda, Ángel Piz; Edgar Villán y Gonzalo Ríos. DT: Roberto Marioni.

Goles: PT 45m Matías Vicedo (JA), de penal. ST 39m Matías Vicedo (JA).

Cambios: ST, al inicio, Brian Peralta por Piz (BU); 18m Ignacio Schell Grané por Romero (JA); 20m Darío Rostagno por Ríos (BU) y Bruno Rodríguez por Villán (BU); 29m Agustín Segundo por Correa (JA); 36m Leonardo Valdez por Ojeda (BU); 42m Lucas Nallín por Vicedo (JA) y Jonathan Carrizo por Vargas (JA).

Cancha: estadio Padre Ernesto Martearena. Salta.

Árbitro: Mauricio Martín.

(RP)