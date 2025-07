Messi participó de la práctica y podría jugar frente a Ecuador

Tras un merecido descanso el domingo, la Selección Argentina comenzó la semana enfocada en su próximo desafío en la Copa América. Con Ecuador confirmado como su próximo rival, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en Miami antes de viajar a Houston, donde se disputará el partido el jueves.

La novedad fue que Lionel Messi participó de una parte de la práctica y tiene posibilidades de alistarse en el partido de los cuartos de final. El capitán sufrió una sobrecarga muscular en el recto anterior de la pierna derecha durante el encuentro de la segunda fecha del Grupo A frente a Chile, por lo que no estuvo en último compromiso de la serie ante Perú.

El rosarino mostró una importante mejoría en los últimos días, a tal punto que en el entrenamiento de este lunes se lo vio realizando trabajo con pelota. Bajo la atenta mirada de Scaloni, Leo repiqueteaba y demostraba estar cada vez más cerca de su plena recuperación. No obstante, el cuerpo técnico se mantiene cauteloso y evaluará su progreso día a día.

En caso de que Messi no esté listo para jugar los 90 minutos, es probable que Ángel Di María tome su lugar en el once inicial. La idea de Scaloni es no arriesgar a Messi y posiblemente llevarlo al banco de suplente, dependiendo de su estado físico. Así, Di María podría ser titular y Messi una opción para ingresar en la segunda mitad.

Un par de dudas más

La clasificación de Argentina a los cuartos de final con puntaje perfecto ha dejado algunas dudas sobre la alineación titular. Con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister prácticamente asegurados en el mediocampo, la principal incógnita radica en quién será el tercer mediocampista: Leandro Paredes o Enzo Fernández. Si el técnico se decide por Paredes, éste ocupará la posición de volante interno, mientras que si opta por Fernández, el jugador del Liverpool se moverá como el eje central.

Otra cuestión que Scaloni debe resolver es la elección del delantero centro. Lautaro Martínez, con cuatro goles en tres partidos, ha demostrado estar en gran forma, lo que pone en aprietos al entrenador, quien hasta ahora ha priorizado a Julián Álvarez. La competencia entre ambos delanteros es intensa y la decisión sobre quién será el “9” titular para el partido contra Ecuador es una de las más difíciles para el cuerpo técnico.

Preparación en Houston

En las próximas horas el equipo viajará a Houston, donde continuará con su preparación para el crucial encuentro de cuartos de final. La recuperación de Messi y la forma en la que Scaloni organice el equipo serán claves para enfrentar a un conjunto ecuatoriano que buscará dar la sorpresa en la competición.