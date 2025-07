El equipo de Boca que visitará a Independiente del Valle

Boca Juniors tiene equipo definido para enfrentar este miércoles a Independiente del Valle, en el partido de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

En la práctica de este lunes, penúltima antes de emprender viaje rumbo a Quito, el técnico Xeneize Diego Martínez probó en cancha al once que tiene en mente para jugar en Ecuador en un ensayo formal de fútbol.

Con Luis Advíncula recuperado de una inflamación en el tendón de Aquiles, el once de Boca no presenta demasiadas dudas. Con Cristian Lema desgarrado, Nicolás Figal y Aaron Anselmino todavía en vías de recuperación de sus lesiones, la alternativa para acompañar a Marcos Rojo en la zaga será Lautaro Di Lollo, y en el lateral izquierdo estará Lautaro Blanco.

En el mediocampo, la zona más resentida por la citación de Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón a la selección que jugará los Juegos Olímpicos de París 2024, Boca se reforzó con Tomás Belmonte, Gary Medel y Brian Aguirre, que ocuparán un lugar en la zona de gestación, mientras que el cuarto integrante de ese sector será el juvenil Milton Delgado.

Aguirre, llegado de Newell's, es delantero, pero Martínez le pedirá que de una mano en el mediocampo, en razón de las importantes ausencias que tiene Boca en ese sector.

En la delantera no hay dudas, ya que estará conformada por la dupla uruguaya integrada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Este martes, en la última práctica antes de partir a Ecuador, se terminará de definir la la lista de los jugadores que viajarán, pero en principio ya está todo encaminado en Boca.

La probable formación del Xeneize, para jugar el miércoles desde las 21,30 en Quito, será con Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Gary Medel, Milton Delgado, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Juega Central

Rosario Central visitará este martes desde las 21,30 a Internacional de Porto Alegre, en el partido de ida por los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2024.