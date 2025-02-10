El Centro Olímpico de Empedrado logró el segundo puesto en el Camboriú Open

Una destacada labor cumplió el Centro Olímpico de Taekwondo Empedrado en el Camboriú Open. Con 11 competidores logró el segundo puesto y la competencia marcó la vuelta a la actividad oficial de Mailen Sotelo.

El certamen internacional se desarrolló en el gimnasio Sportivo Irineu Bernhausen de la ciudad balnearia y contó con la presencia de representantes de Brasil, Paraguay y Argentina.

El torneo contó con fiscalización de la Federación Catariense de Taekwondo.

La delegación de Empedrado consiguió el segundo puesto en la modalidad combate al sumar 11 medallas, de las cuales cuatro fueron de oro.

Uno de los primeros puestos fue para Mailen Sotelo que después de dos años volvió a competir oficialmente. La taekwondista dejó atrás dos lesiones de rodilla y regresó en gran nivel.

También consiguieron subir a lo más alto del podio Jonatjan Barbosa, Lara Alaimo y Luz Chávez.

Medallas de plata fueron Mayra Bernal, Ignacio Ramírez, Santiago Romero, Ezequiel Alegre, Juan David Valenzuela, Silvia Álvarez y Abdder Figuera.

Como entrenadores y coach de la delegación estuvieron César Espinoza (7° DAN) y Gladys González (4° DAN).

