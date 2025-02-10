Anita Romero alcanzó la medalla de plata en el Grand Prix de Rosario

Rosario recibió el pasado fin de semana a el Grand Prix que inaugura la temporada 2025 de la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Anita Romero fue la jugadora destacada de la delegación del Club de Regatas Corrientes al lograr el segundo puesto en la categoría Sub 11.

Romero obtuvo tres victorias para instalarse en la final. En la categoría Sub13 superó su zona clasificatoria pero quedó en cuartos de final.

Martina Benítez Tomé tuvo un buen desempeño pero no le alcanzó para avanzar a la ronda campeonato en Sub15, por lo que debió jugar la llave B donde ganó en semifinales y cayó en la final frente a Victoria Tan. En Sub17 cayó en sus tres presentaciones de grupos y se despidió del torneo.

Mientras que Lautaro Zabala tuvo una primera fase muy dura y terminó cayendo en sus dos juegos de zona por categoría (compitió en Sub 17 y Sub 19), sin embargo demostró un buen nivel de juego y ganó una importante experiencia.

La delegación regatense estuvo conducida por el instructor Carlos Núñez.