La CAB confirmó que Corrientes tendrá tres clubes en la Liga Federal

Marcando una cifra récord para la competencia, La Liga Federal 2025 ya está en marcha y tiene a bordo 110 pasajeros informó la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

El NEA aumentó la cantidad de inscriptos respecto a la pasada temporada. Corrientes, Chaco y Misiones tendrán tres representantes cada uno, mientras que Formosa competirá con uno.

Por Corrientes jugarán San Martín de Curuzú Cuatiá, San Lorenzo de Monte Caseros y Amad de Goya.

Los representantes de Chaco serán Hindú Club de Resistencia, Hércules de Charata y Cultural de Santa Sylvina.

Los clubes posadeños Tokio, Mitre y Capri jugarán por Misiones y Sarmiento será el único exponente de Formosa.

En el 2024, el NEA estuvo representada en la tercera categoría del básquetbol nacional por Tokio, Sarmiento, Hércules, Hindú y Colón de Corrientes.

La confirmación de los clubes inscriptos marca el primer paso de una nueva edición del certamen que comenzará el 8 de marzo y reúne a instituciones de diversas provincias, fortaleciendo el crecimiento del básquet argentino en el ámbito federal.

Cabe destacar que, además, todos los participantes cumplen con el reglamento de participación que incluye contar con equipos formativos femeninos U11 y U13 ya registrados o manifestar el compromiso de tenerlos en competencia para el 30 de marzo.

La tercera categoría del básquet sigue consolidándose como una plataforma de desarrollo para clubes, jugadores y entrenadores. La Liga Federal 2025 será transmitida para todo el mundo a través de Básquet Pass y en las próximas semanas, se definirá el formato de competencia, las zonas y el fixture oficial del torneo.