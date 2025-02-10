Monzón disputa su segundo torneo del año en los Estados Unidos

El segundo torneo del año para Ignacio Monzón será nuevamente en los Estados Unidos. El jugador de 27 años ingresó directamente al cuadro principal del M15 de Naples, Florida.

Monzón (714 en el ránking de la ATP) figuraba como primer preclasificado para la clasificación del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, sin embargo, la baja de algunos competidores le permitió ingresar directamente al cuadro principal del future.

El rival del correntino saldrá de la clasificación que culminará este martes. En el caso de superar la primera ronda, se medirá en la siguiente instancia con el vencedor del partido entre Joao Vitor Goncalves Ceolin (Brasil) y Lucas Bouquet (Francia).

En el cuadro de dobles, Monzón hará dupla con Lorenzo Joaquín Rodríguez. Los argentinos tendrán que enfrentar en la primera ronda a Sebastián Gima (Rumania) y Oren Vasser (Estados Unidos).

La temporada 2025 para Monzón comenzó la semana anterior también en los Estados Unidos. El correntino perdió en la primera ronda de la clasificación del M15 se Sunrise, Flordia, frente al estadounidense Jackson Ross. Mientras que en el dobles, junto a Rodríguez, cayó en la primera ronda del cuadro principal contra los locales Jacke Vance y Tennyson Whiting.