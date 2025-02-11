Verón insinuó que se irá de Estudiantes si se cae el acuerdo con Foster Gillett

"Bienvenido a la Revolución", así se manifestó Juan Sebastián Verón tras la llegada de Cristian Medina a Estudiantes de la mano de la inversión de Foster Gillett, que se hizo cargo de pagar los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión a Boca. El empreasio estadounidense y el Pincha trabajan en un convenio por una fuerte inversión, que ya empezó como una muetras de compromiso pero que debe ser aprobado por los socios en asamblea. Mientras crece la incertidumbre porque el dinero a Vélez por Valentín Gómez y a River por Rodrigo Villagra no aparece, la Brujita se encargó de aportar tranquilidad pero insinuó que se irá del club si el acuerdo se cae.

"Lo que está demorando la transferencia de los fondos es una cuestión administrativa, que incluye las restricciones conocidas que hay en el país y que hay que acomodar. Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir", explicó el presidente en una entrevista con cielosports.com. "Los compromisos se van a terminar cumpliendo. Lo que se está haciendo es para que no se vuelva a repetir en el futuro. Cuando movés una cantidad grande de dinero te bloquean la cuenta y te preguntan. Lamentablemente no se contempló o no se hizo en sun momento y ahora tenemos esta demora. Esperemos que se resuelva para poder seguir funcionando", agregó.

Por otro lado, apuntó contra las noticias que surgen para alertar a los hinchas. "Algunos tiene la fantasía de que estos se pueda caer y que está todo mal. Lejos de eso. Lamentablemente se dio esta situación pero está más fuerte que nunca. Si hay alguno que está en contra a mí no me lo dicen, se lo dirán a ustedes y me operan, pero a mí no me lo dicen. Posiblemente hay alguien que no se anima y lo hace saber pero lo hace mal, distorsionando", aseveró."Cuentan cosas para desestabilizar, para llevar miedo, y van a generar el efecto contrario. Se va a hacer porque es lo mejor para el club, es muy difícil que se caiga", prosiguió.

"El fútbol argentino no quiere que nos vaya bien, nunca pasó. Pero lamentablemente para ellos nos va a ir bien. Y ahí van a entrar aquellos que están contra las SAD y van a querer copiar el modelo. Los vamos a dejar pero tenemos derechos de autor, ja. Está bien que sea así porque no van a poder competir y van a tener que ir a ese lugar. Nosotros no vamos a ser una SAD, en un sistema nuevo y hay mucho para revisar pero con esto te plantás desde otro lugar", completó.

Verón insinuó que se irá de Estudiantes si el acuerdo se cae

"La negociación se basó alrededor del club más allá de que el negocio es el fútbol. Si esto no funca dejamos sin cancha de hockey a las chicas, sin gimnasio, sin otro polideportivo, sin poder hacer un microestadio, sin poder tener un proyecto de Estadio el día de mañana, lugares de captación, hay todo una cuestión detrás. No pasa solo por cuánto se lleva el inversor. Nosotros queremos hacer crecer al club de manera exponencial", expresó.

"Es un proyecto mío. El club como está ya está, ya lo transité, lo pusimos bien. No tiene más para crecer y no tengo ganas de seguir renegando. Esto no se da y en junio para hacer el equipo tenemos que vender un plantel y hacer otro, no tengo más ganas. Pretendo algo más grande, mi sueño otro", reveló luego. "Si queremos algo más, hay que meter los pies en el barro y arriesgarse dentro de una lógica donde obviamente no perdamos nada pero arriesgarse al fin a algo nuevo. Si no, vemos cómo los demás juegan semifinal de Copa Libertadores y nosotros nos quedamos en el mismo lugar. Es el club, los proyectos educativos, dar más trabajo, jerarquizar la ciudad. No es solo la Copa Libertadores, el club puede ser mucho más grande. El acuerdo es para algo bueno", concluyó.