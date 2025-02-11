"Cómo le duele al mufa este", la contundente respuesta de Lisandro Martínez a las críticas de Scholes

El argentino Lisandro Martínez recibió una dura crítica de Paul Scholes, ídolo y ex mediocampista del Manchester United, por nivel en el equipo. Sin embargo, el defensor no se quedó callado y lanzó una fuerte respuesta.

Scholes, en medio de un análisis sobre la actualidad de los “Red Devils”, no solo mencionó la posibilidad de que el equipo descienda a la segunda división -ya que actualmente se ubica en el decimotercer puesto de la Premier League, a doce puntos de la zona roja-, sino que también cuestionó el nivel de varios futbolistas.

Cuando fue cuestionado sobre Martínez,no dudó en afirmar que "incluso cuando está bien físicamente, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League".

El comentario del ex jugador inglés no pasó desapercibido para el campeón del mundo, quien decidió responder de forma contundente en una publicación de TyC Sports, dejando un mensaje picante: "Cómo le duele al mufa este, lo tirás en Argentina y no sobrevive".

“Licha” Martínez atraviesa un difícil momento personal luego de sufrir una grave lesión en la derrota del Manchester United ante Crystal Palace por 2-0, el pasado 2 de febrero, donde dejó la cancha en camilla y entre lágrimas.

Unas horas después se confirmó la noticia de que el argentino sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Martínez deberá someterse a una cirugía y enfrentará una recuperación de entre seis y ocho meses, lo que significa que se perderá el resto de la temporada con el Manchester United y las Eliminatorias del Mundial 2026 con la Selección argentina.

Esto se convirtió en un problema para los “Red Devils”, que pierden a un defensor clave en un momento crítico, como para el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien había consolidado la dupla central junto a Cristian Romero, que tampoco se encuentra en su máximo nivel debido a una reciente lesión en los isquiotibiales.

