Boca recibe a Independiente Rivadavia con la intención de volver al triunfo

Boca necesita reencontrarse con el triunfo y cambiar su imagen futbolística cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza, en La Bombonera, en el marco de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.

El encuentro será este martes en el estadio Alberto J. Armando desde las 20, con el arbitraje de Facundo Tello.

Boca llega a este compromiso con muchas cosas que replantearse, ya que apenas sumó un triunfo en cuatro presentaciones y viene de caer ante Racing, en Avellaneda, por 2-0.

La serie de magros resultados, lo está dejando fuera de los puestos de clasificación a la próxima instancia del certamen local.

El entrenador Fernando Gago aún no logró encontrar las herramientas para hacer gala de la plantilla que tiene y con la cual aspira a superar el repechaje de la Copa Libertadores y protagonizar el Mundial de Clubes.

De cara el duelo con la Lepra mendocina el entrenador no podrá contar con Kevin Zenón, expulsado, mientras que Ander Herrera se recupera de un desgarro y también será baja.

Además, el chileno Carlos Palacios fue internado por un cuadro de gastroenteritis que derivó en deshidratación y quedó al margen de los convocados.

Por su parte, Independiente Rivadavia con Alfredo Berti al mando y con Sebastián Villa en su plantel, tuvo un buen arranque de torneo y está quinto con ocho unidades producto de dos victorias y dos empates.

Además, la entidad mendocina es uno de los siete invictos que le quedan al Apertura 2025 y buscará conseguir un triunfo histórico en La Bombonera.

Tigre - Racing

Racing quiere aprovechar su buen momento y buscará un nuevo triunfo en su visita a Tigre, en Victoria. El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna desde 22:15, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Racing (9 puntos) es uno de los protagonistas de su zona, está a uno del puntero Argentinos, y sacó chapa de su gran presente en el último compromiso, en el cual venció a Boca por 2-0 en el estadio Presidente Perón, con los tantos de Luciano Vietto y Adrián Martínez.

Por su parte, Tigre (6) arrastra un andar irregular, ya que cosechó dos triunfos y dos derrota, algo que hizo de forma intercalada.

Otros partidos

La jornada de martes dará inicio con el encuentro que protagonizarán, desde las 17.45, Barracas Central y Central Córdoba.

Los dos equipos luchan en los primeros puestos de la zona A. El conjunto bonaerense reúne 7 puntos y está octavo, mientras que el elenco santiagueño tiene 9 y marcha tercero. El puntero del grupo es Argentinos Juniors con 10.

Desde las 20, Estudiantes será local de Banfield, dos equipos que también están entre los ocho primeros de la zona A. Los plantenses tienen 8 puntos y el Taladro cuenta con 7.

Además, en Córdoba, desde las 22.15, Belgrano (2) recibirá la visita de Aldosivi (0). En este caso se trata de un choque entre dos protagonistas que luchan por salir del fondo de la tabla del grupo A.