Por qué Colapinto no correrá con Alpine en las próximas pruebas en Jerez

Franco Colapinto ya vive la experiencia de ser piloto de Alpine en la Fórmula 1 porque fue parte de los tests privados de la escudería en Barcelona, donde fue más rápido que el rookie que Jack Doohan, a quien podría reemplazar si no cumple las expectativas. Sin embargo, el argentino no estará en las próximas pruebas.

Pese a su buena actuación, el pilarense de 21 años no estará presente este jueves y viernes en las pruebas que el equipo lleve a cabo en Jerez, que fue organizado por Pirelli para trabajar en los neumáticos de 2026 y contará con los pilotos titulares, Pierre Gasly y Doohan.

Cabe remarcar que la decisión de que no esté el argentino no tiene un motivo exclusivo de Alpine, sino que continúa con la tendencia de lo que hicieron otras escuderías, como Ferrari y McLaren, que también eligieron a sus titulares para las pruebas que hicieron con Pirelli en Barcelona.

Además, según informó Motorsport.com, hay que tener en cuenta que estos serán unos entrenamientos enfocados en continuar el desarrollo de los neumáticos que se usarán el año próximo, que serán más estrechos -25 mm delante y 30 mm detrás- y de menor diámetro, de 720 mm a 705 mm -710 mm delante y detrás.

Fuente: TyC Sports