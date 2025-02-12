Regatas fue derrotado por Atenas

El Club Regatas Corrientes visitó este miércoles a Atenas de Córdoba en el estadio Estructuras Pretensa.

Atenas arrancó concentrado tratando de contener a Regatas. El local tuvo un buen porcentaje desde la línea de tres (3/6) para ponerse al frente por 17 a 13 con menos de cinco minutos para terminar el cuarto.

Regatas no fue menos y a través de Charles Thomas, 7 puntos, hizo daño en la zona interior. Nueve puntos de diferencia llegó a sacar el local (27-18) en su mejor momento. El primer descanso llegó con el tanteador 27 a 23 para el griego.

Al regreso Atenas marcó diferencia por 15 puntos (45-30) con seis minutos jugados del segundo tramo. Regatas hizo varios intentos por achicar la diferencia pero erró o no tiró tan cómodo ante la defensa de su rival.

Nicolás Zurschmitten y Manuel Buendía tuvieron un buen cuarto, aportando 10 puntos y buen manejo de los tiempos. Los ataques fallidos del griego fueron facturados por el remero para ponerse a cuatro puntos (47-43). La primera mitad se cerró 50 a 43 con Lucas Arn como goleador con 11 tantos.

Fabián Ramírez Barrios (14) mantenía a Regatas en partido. Sin embargo Atenas contuvo las acciones del equipo correntino. José Montero con dos bombas seguidas le dio nuevamente una luz de ventaja. Todo se mantuvo así hasta cerrar el tercer cuarto (75-63).

El tiempo se acababa y Atenas seguía a la cabeza pero Regatas no estaba entregado. Aunque el local fue contundente durante todo el encuentro, llegó a sacar 20 de ventaja y se recuperó de la mejor manera tras una seguidilla de derrotas ante un gran rival.

Parte médico:

En cuanto al parte médico, se espera que en el segundo o tercer juego de la gira se pueda dar el regreso de Tobías Franchela, quien fue baja en el choque con La Unión por un desgarro por contusión.

Historial: Se enfrentaron en 77 oportunidades, con 48 triunfos para Regatas y 29 para Atenas. En esta temporada la victoria fue para el Remero por 81 a 63, en Corrientes.