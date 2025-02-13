La segunda etapa del Torneo Verano 3x3 contó con la participación de 30 equipos

Curuzú Cuatía vivió a pleno la segunda fecha del Torneo de Verano 3x3, certamen que es organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc) y cuenta con el apoyo de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) y de la Asociación de Clubes (AdC).

Para esta segunda jornada participaron más de 30 equipos que lo hicieron de manera libre y gratuita. Compitieron más de 100 chicos y chicas de todas las categorías menores.

Durante la segunda fecha se contó con la presencia de Marcelo Quagliozzi, presidente de la Fbpc, de Eduardo Tassano, titular de la AdC, y el intendente de Curuzú Cuatía, José Irigoyen.

La siguiente parada se disputará en la ciudad de Monte Caseros, este viernes 14 de febrero. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y en las redes sociales de la Fbp se puede acceder al formulario para la inscripción de los equipos.

El circuito dio inicio en Goya y el miércoles 19 se jugará la última fecha de este torneo en la ciudad de Santo Tomé.