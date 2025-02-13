¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes Vamos Corrientes Lisandro Almirón
BÁSQUETBOL

La segunda etapa del Torneo Verano 3x3 contó con la participación de 30 equipos

Curuzú Cuatiá recibió al certamen que organiza la Federación Correntina. Este viernes habrá actividad en Monte Caseros.

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 19:12

Curuzú Cuatía vivió a pleno la segunda fecha del Torneo de Verano 3x3, certamen que es organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc) y cuenta con el apoyo de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) y de la Asociación de Clubes (AdC).

Para esta segunda jornada participaron más de 30 equipos que lo hicieron de manera libre y gratuita. Compitieron más de 100 chicos y chicas de todas las categorías menores.

Durante la segunda fecha se contó con la presencia de Marcelo Quagliozzi, presidente de la Fbpc, de Eduardo Tassano, titular de la AdC, y el intendente de Curuzú Cuatía, José Irigoyen.

La siguiente parada se disputará en la ciudad de Monte Caseros, este viernes 14 de febrero. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y en las redes sociales de la Fbp se puede acceder al formulario para la inscripción de los equipos.

El circuito dio inicio en Goya y el miércoles 19 se jugará la última fecha de este torneo en la ciudad de Santo Tomé.

