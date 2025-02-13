Arquero correntino se destacó en la Copa Argentina

El experimentado arquero correntino, Darío Sand, que disputa la Copa Argentina desde su edición inaugural (la jugó con Deportivo Roca e incluso convirtió un gol), fue determinante en la clasificación de San Martín de Tucumán frente a Colón de Santa Fe.

Además de mantener su valla invicta en los 90 minutos, tapó un penal clave contra Nicolás Talpone. "Es un gran puntapié para este año, tenemos chicos con mucho sentido de pertenencia. Tenía un bosquejo de los pateadores, pero salieron todos. Esperé hasta lo ultimo en la que pude atajar", remarcó el arquero de 37 años que nació en Bella Vista.

“Los penales son una lotería. En esta oportunidad teníamos mucho que perder porque Marcos (Díaz) es un gran atajador pero los chicos patearon bien y yo pude atajar uno, otro se fue afuera y pudimos pasar”, sostuvo.

El capitán del Santo, atajó un penal en la tanda y fue clave para la clasificación. "Era un partido muy importante para nosotros para tratar de generar optimismo en todo lo que viene", dijo el correntino tras el triunfo.

El arquero se mostró feliz por llegar a los 100 partidos en la institución y dijo: "es un orgullo, una satisfacción enorme y la verdad que me siento uno más de este club".

San Martín de Tucumán avanzó a los 16 avos de final de la Copa Argentina, instancia que nunca la pudo superar. El equipo tucumano espera rival, que saldrá del cruce entre River Plate y Ciudad de Bolívar.

“En la próxima instancia nos puede tocar River así que será un partido muy difícil pero que debemos disfrutarlo, tanto nosotros como nuestra gente”, agregó.

En el 2024, San Martín de Tucumán cumplió una gran temporada en la Primera Nacional sin embargo no pudo concretar el ascenso. Perdió la final contra Aldosivi y no tuvo fortuna en el camino para la segunda plaza”.

“Ahora nuestra idea es pelear en los dos torneos. Nuestra idea siempre es ganar todo porque este club te lo exige. Lo principal es llevar al club a Primera División pero si vamos ganando en la Copa también suma y pasar de ronda es un mimo la alma”, manifestó.

Sand, hermano del histórico goleador José “Pepe”, en el 2024 mantuvo su arco invicto durante 1114 minutos y quedó a uno del récord que mantiene Alejandro Otamendi (Tristán Suárez).

Con 1077 minutos, había superado al histórico Carlos Barisio, quien sostuvo el cero por 1075 minutos en Ferro en la década del 80.