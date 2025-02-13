Ignacio Monzón avanza en los Estados Unidos

Una buena jornada vivió este jueves Ignacio Monzón en el M15 de Naples, Florida. El tenista correntino se instaló en los cuartos de final de individuales y en las semifinales de dobles en el certamen estadounidense que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Monzón (27 años) comenzó la jornada de jueves con una victoria sobre el brasileño Joao Vitor Goncalves Ceolin con un doble 6-2 en 1 hora y 27 minutos de juego.

Con esta victoria, el correntino (714 en el ránking de la ATP) avanzó a los cuartos de final donde este viernes enfrentará al local Cannon Kingsley (23 años y 568 en el escalafón internacional).

El recorrido de Monzón en el certamen norteamericano comenzó con una victoria sobre el local Jackson Ross por 6-2 y 6-1 en el marco de la ronda inicial.

Monzón también participa del certamen de dobles en Naples. En esta competencia tiene como pareja a Lorenzo Joaquín Rodríguez. Los argentinos clasificaron a las semifinales tras eliminar a la dupla local compuesta por Tyler Stice y Matthew Thomson por 6-3, 4-6 y 10-7.

Por el pase a la final, Monzón y Rodríguez enfrentarán este viernes a Miles y Alex Jones.