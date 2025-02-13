¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lluvia en Corrientes Vamos Corrientes Lisandro Almirón
Lluvia en Corrientes Vamos Corrientes Lisandro Almirón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TENIS

Ignacio Monzón avanza en los Estados Unidos

El correntino se instaló en los cuartos de final de individuales y en semifinales de dobles en un Future en Naples, Florida.

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 20:28

Una buena jornada vivió este jueves Ignacio Monzón en el M15 de Naples, Florida. El tenista correntino se instaló en los cuartos de final de individuales y en las semifinales de dobles en el certamen estadounidense que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Monzón (27 años) comenzó la jornada de jueves con una victoria sobre el brasileño Joao Vitor Goncalves Ceolin  con un doble 6-2 en 1 hora y 27 minutos de juego.

Con esta victoria, el correntino (714 en el ránking de la ATP) avanzó a los cuartos de final donde este viernes enfrentará al local Cannon Kingsley (23 años y 568 en el escalafón internacional).

El recorrido de Monzón en el certamen norteamericano comenzó con una victoria sobre el local Jackson Ross por 6-2 y 6-1 en el marco de la ronda inicial.

Monzón también participa del certamen de dobles en Naples. En esta competencia tiene como pareja a Lorenzo Joaquín Rodríguez. Los argentinos clasificaron a las semifinales tras eliminar a la dupla local compuesta por Tyler Stice y Matthew Thomson por 6-3, 4-6 y 10-7.

Por el pase a la final, Monzón y Rodríguez enfrentarán este viernes a Miles y Alex Jones.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD