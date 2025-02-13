Polémica en el triunfo de San Lorenzo frente a Platense

San Lorenzo, con dos goles de penal de Andrés Vombergar y con polémica, le ganó a Platense por 2 a 1 por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 y mantiene el invicto y lucha por los primeros puestos en la Zona B.

Con dos tantos del goleador Vombergar, que ya tiene cuatro, el "Ciclón" dio vuelta el resultado, pero el segundo penal fue mal sancionado por el árbitro Nazareno Arasa ya que Matías Reali estaba fuera del área en la infracción de Oscar Salomón.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo salió a golpear rápido y contó con las mejores situaciones para convertir.

Si embargo, Vicente Taborda fue la pesadilla del “Cuervo” en los últimos minutos de la primera etapa: a los 30 minutos dejó pagando a Ezequiel Herrera y estrelló el remate a colocar en el travesaño, pero a los 31, tras una gran jugada colectiva, selló el 1 a 0 y el primer tanto en contra para San Lorenzo en el torneo.

Pero, a los 41 minutos, Vombergar se elevó para ganar una pelota de cabeza e Ignacio Vázquez metió el brazo y cortó la trayectoria del balón, por lo que el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal para San Lorenzo.

El goleador, que llegó a su tercer gol en el club, definió abajo, pegado a la red, para empatar el encuentro a los 43 minutos de la primera etapa.

En el final del partido, Oscar Salomón derribó a Matías Reali en la rodilla izquierda y Arasa, tras la revisión en el VAR, decidió cobrar penal de nuevo para San Lorenzo. Sin embargo, en las imágenes, se vio que el ex Independiente Rivadavia estaba fuera del área.

Nuevamente, el goleador de San Lorenzo remató con firmeza al medio, fuerte, para meter el 2 a 1 y su cuarto gol con la camiseta azulgrana.

En la próxima fecha, el lunes 17, San Lorenzo visitará a Instituto, mientras que el mismo día, Platense será local de Independiente.