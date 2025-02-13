Los partidos que cerrarán la quinta fecha del Torneo Apertura

Este jueves se cierra la quinta fecha del Torneo Apertura con cinco partidos, con la participación destacada de San Lorenzo, que buscará (desde las 20 y con transmisión de la señal ESPN Premium) una victoria ante Platense en el Nuevo Gasómetro para escalar en la Zona B del certamen local.

Los encargados de abrir la jornada de este jueves serán Lanús y Gimnasia La Plata en la Fortaleza, a partir de las 17.45. A las 20, mismo horario que San Lorenzo vs Platense, San Martín de San Juan chocará con Talleres de Córdoba.

El día y la fecha se terminarán con dos encuentro en simultáneo: Unión de Santa Fe-Instituto y Atlético Tucumán-Sarmiento de Junín bajarán el telón de la quinta desde las 22.15.

Los cinco partidos que cierran la 5ta fecha del Torneo Apertura

Lanús vs Gimnasia La Plata (17.45, por ESPN Premium)

San Lorenzo vs Platense (20, por ESPN Premium)

San Martín de San Juan vs Talleres de Córdoba (20, por TNT Sports)

Unión de Santa Fe vs Instituto (22.15, por ESPN)

Atlético Tucumán vs Sarmiento de Junín (22.15, por TNT Sports)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Fuente: TN