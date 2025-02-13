¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
Liga Profesional

Preocupación en River por la lesión de Lanzini

El mediocampista ofensivo debió salir reemplazado por una molestia en un hombro apenas ocho minutos después de haber ingresado en el entretiempo. El primer diagnóstico fue esguince acromioclavicular.

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 09:30

Más allá del rendimiento del equipo en estas cinco fechas del Torneo Apertura, en River preocupa que cada vez se suman más jugadores a la enfermería. En esta ocasión, la visita a Godoy Cruz dejó como saldo una nueva lesión: la de Manuel Lanzini. 

Ingresado en el entretiempo para cambiarle la cara a la ofensiva del equipo, cuando apenas iba ocho minutos en cancha el ex-West Ham recibió una falta sobre la derecha en mitad de cancha y su caída lo dejó sentido en su hombro derecho. 

A pesar del dolor, Manu intentó seguir en cancha. Trató de mover el brazo en reiteradas ocasiones y permaneció unos 10' más, hasta que a los 19' debió pedir el cambio. En su lugar ingresó Marcos Acuña y se fue directamente al banco a colocarse hielo sobre la zona. Su salida al vestuario tras el empate fue con el brazo derecho inmovilizado y el diagnóstico inicial: esguince acromioclavicular. 

Sin tiempos de recuperación estipulados, su vuelta a las canchas dependerá de su evolución. La idea es que se someta a nuevos estudios para descartar lesiones mayores y luego contemplar el estado del jugador. A priori, podría estar afuera por un par de semanas. 

Con Matías Rojas desgarrado y Maximiliano Meza en pleno proceso de rehabilitación por una tendinitis rotuliana, la lesión de Lanzini preocupa a Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, que ve cómo pasó de tener un superpoblación en un puesto a tener que pensar en acelerar la vuelta a la titularidad de Gonzalo Martínez para el próximo partido. 

Fuente: TyC Sports

