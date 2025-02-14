Boca visita a Banfield con la mira puesta en la Copa Libertadores

Boca visitará a Banfield para abrir la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 este viernes por la Zona A, donde intentará seguir el camino de la victoria conseguida en la Bombonera.

El encuentro será en el estadio Florencio Sola desde las 20, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Boca (8 puntos) llega a este compromiso tras ganarle a Independiente Rivadavia 2-0 de local, sin embargo el técnico Fernando Gago sigue sin encontrar un planteo que le quede cómodo a los jugadores.

Cinco son los jugadores con los que no puede contar el entrenador por lesión para este juego y varios de ellos son fundamentales para Gago que los contaba como piezas fundamentales. Entre las ausencias más destacadas están la del delantero uruguayo Edinson Cavani, el mediocampista Ander Herrera y el defensor Marcos Rojo.

A estos se le suma Tomás Belmonte y Cristian Lema, además de la no convocatoria de Frank Fabra por decisión táctica. La buena noticia es que el chileno Carlos Palacios vuelve a concentrar, tras su internación por el cuadro de gastroenteritis que le generó deshidratación.

Con el partido ante Alianza Lima a la vista por la segunda ronda de la Copa Libertadores, camino a la fase de grupos, el equipo es una incógnita y pueden aparecer varios cambios en el once inicial.

Por su parte, Banfield (7) viene de perder 1-0 ante Estudiantes de La Plata, en un encuentro que generó polémica, ya que el presidente del Taladro, Matías Mariotto, lanzó fuertes críticas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los arbitrajes, donde dejo entrever que su equipo está sufriendo mano dura.

El conjunto del sur había conseguido dos victorias en las dos primeras fechas, pero luego de eso no pudo ganar más, cosechando un empate y dos derrotas.

