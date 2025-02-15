El cambio que puede favorecer a la Selección Argentina este domingo

El próximo domingo será la definición del Sudamericano Sub 20 en Venezuela donde la Selección argentina tendrá la oportunidad de consagrarse campeón. Luego del empate ante Brasil, todo se resolverá en una última fecha muy caliente. Por eso, se dio a conocer un cambio que podría darle una ventaja crucial al equipo de Diego Placente.

Según el cronograma del torneo, el equipo brasileño iba a jugar ante Chile a las 21.30 (hora de la Argentina) para cerrar el Hexagonal Final. Sin embargo, este viernes, por sorteo, se resolvió que será la Albiceleste la que ocupe ese horario ante Paraguay.

Esta información fue confirmada por la cuenta oficial de la Selección. "Por sorteo, se estableció que Argentina ante Paraguay jugará el domingo a las 21.30, mientras que Brasil frente a Chile lo hará a partir de las 18.30“, escribieron.

De esta manera, el equipo de Placente iniciará su partido con el resultado de Brasil ya definido y podría ser una ventaja o una presión extra. En caso de igualdad de resultado, la Argentina deberá ganar por más goles que la Canarinha para ser campeón. Actualmente, la diferencia es de +1 en favor de los brasileños, pero el conjunto nacional tiene más goles convertidos.

El Diablito Echeverri se pierde la definición del Sudamericano Sub 20 por lesión

Este viernes, la AFA publicó el parte médico, y confirmó que el jugador sufrió un esguince grado uno en su tobillo izquierdo.

Qué necesita Argentina para ser campeón del Sudamericano

La Albiceleste intentará ganar ante Paraguay y que Brasil pierda ante Chile para ser campeón. En caso de empatar ante la Albiroja, necesitará una derrota de los brasileños.

Sin embargo, si hay igualdad de puntos, entrará en juego la diferencia de gol. Los dirigidos por Diego Placente tienen +3 mientras que la Canarinha tiene +4.

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 tras la fecha 4 del Hexagonal Final

A falta de solo una fecha para que finalice el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20, la Selección argentina se mantiene en lo más alto de la tabla junto a Brasil, ambos con 10 puntos, luego de su reciente empate 1-1. En la última fecha se definirá al campeón.

