River - Lanús y el clásico rosarino son los partidos destacados del domingo

Los encuentros que sostendrán River - Lanús y Newell´s - Rosario se destacan de los cuatro que se disputarán este domingo por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por la zona B, River, con la vuelta de Maxi Meza entre los convocados, y Lanús jugarán en el Monumental desde las 19:15 hs. con el arbitraje de Facundo Tello. Los dos equipos están en zona de clasificación y el Millonario está a tres puntos de Independiente, líder del grupo disputadas cinco fechas.

River (9) viene de igualar como visitante frente a Godoy Cruz sin abrir el marcador, lo que generó una autocrítica de Marcelo Gallardo por la producción de su equipo.

Mientras que Lanús (7) también llega de empatar en 0 frente a Gimnasia La Plata.

El primer partido del domingo, desde las 17, será el clásico entre Newell’s y Central en el Coloso Marcelo Bielsa.

Se trata del interzonal de la fecha y pone frente a frente a dos equipos con realidades diferentes. Newell’s tiene apenas 3 puntos y busca escaparse de los últimos lugares de la zona A, mientras que Central acumula 11 unidades y pelea el primer lugar en la zona B.

A las 21,30 darán inicio dos encuentros. Por la zona B, Talleres (3) recibirá a Atlético Tucumán (6) y por la zona A Huracán (6) hará lo propio con Unión (2) de Santa Fe. Los cuatro equipos necesitan el triunfo para acercarse al sector de clasificación.