Comunicaciones tuvo un tercer cuarto demoledor y volvió a festejar de local

Gracias a un tercer cuarto contundente, lo ganó 39 a 13, Comunicaciones logró su segundo triunfo consecutivo como local y venció a Montmartre de Catamarca 89 a 54.

El encuentro, que se jugó el sábado en Mercedes, correspondió a la División Norte B del torneo Clausura de la Liga Argentina de Básquetbol.

En lo individual, Comu tuvo como estandarte a Matías Eidintas que aportó 28 puntos, mientras que Nicolás Burgos sumó 15 puntos y tomó 12 rebotes.

El buen trabajo defensivo, y los aportes en ataque de Eidintas, Damián Tintorelli y Burgos le permitieron a Comunicaciones llevarse el cuarto inicial 21 a 15.

Los internos del equipo mercedeño lastimaron en el inicio del segundo capítulo para darle una ventaja de 10, pero Montmartre se paró en defensa zonal y con algunas corridas achicó la brecha a 2 (27 a 25).

En los últimos 3:27 no hubo anotaciones, lo que evidenció el bajo porcentaje de tiros de campo: apenas un 32% para la visita y un 42% para el local. El cierre del primer tiempo fue favorable a Comu por 34 a 27.

El encuentro se definió en el tercer cuarto. Comunicaciones se hizo fuerte en defensa, contó con un Eidintas intratable y aprovechó todas las ventajas que dio la visita, incluidas una falta antideportiva y una técnica, para adelantarse 73 a 40.

Los últimos diez minutos sirvieron para decorar el resultado y para que la segunda unidad del equipo conducido por Eduardo Japez sume rodaje.

El viernes 21, Comunicaciones (5-5) volverá a ser local y recibirá la visita de Villa San Martín (5-2) que en la jornada del sábado superó en Resistencia a Amancay de La Rioja.

