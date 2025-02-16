Garnacho se perdió un gol increíble y el Manchester quedó a tres puestos del descenso

Un gol de James Maddison empujó al Manchester United al puesto 15 de la tabla de posiciones de la Premier League, competencia en la que los dirigidos por Ruben Amorim ganaron ocho, empataron cinco y perdieron 12 encuentros hasta el momento. Aunque restan 13 fechas, la derrota que los Red Devils sufrieron por la mínima ante el Tottenham los condicionó y los dejó a tan solo tres lugares de la zona de descensos.

Con este panorama en puerta, el equipo de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez (quien no fue titular porque se está recuperando de una lesión) no la tendrá nada fácil en el último tramo de la competencia, donde intentarán sacar a flote la situación.

Con ambos equipos necesitados de puntos, los primeros minutos del encuentro mostraron la desesperación de los dos lados por convertir. De hecho, a los 9', el arquero del Tottenham tapó una pelota clave que podría haber terminado en gol de Alejandro Garnacho.

Cuando todo parecía indicar que el United había puesto primera y estaba dispuesto a atacar con munición pesada, un gol de James Maddison a los 13' opacó la intensidad de los Red Devils, quienes pasaron de casi abrir el marcador a perder por la mínima antes del cuarto de hora.

Poco después, el delantero de la Selección Argentina volvió a ser protagonista pero, esta vez, por comerse otro gol abajo del arco. A los 22', con el resultado en contra, llegó a la puerta del área rival y, con el espacio y el tiempo suficiente para definir, mandó la pelota a la tribuna.

Sobre el final de la primera parte fue el equipo local el que dominó la escena con posesión y llegadas. Por lo tanto, los dirigidos por Ruben Amorim se retiraron hacia la zona de los vestuarios con, en principio, una pobre actuación.

Aunque salieron a disputar el complemento dispuestos a todo, el Manchester desaprovechó su potencial. La más clara la tuvieron a los 53', momento en el que gestaron un destacado contragolpe y dispararon contra la red, pero Guglielmo Vicario puso las manos y les impidió anotar. Luego, permanecieron durante varios minutos en el área rival y patearon al arco más de una vez, pero lo único que consiguieron fue convertir al italiano en figura.

Fuente: Clarín