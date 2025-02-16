Zenón integra el plantel de Boca que viajó a Perú

Fernando Gago definió la lista de convocados para visitar a Alianza Lima este martes por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores e incluyó la goyano Kevin Zenón.

Además, la otra novedad fue que el DT sumó una nueva baja: Ignacio Miramón. El mediocampista -quien fue titular en el triunfo contra Banfield- se resintió de la lesión en el recto que había sufrido hace algunas semanas. Ahora, se someterá a estudios para confirmar el grado.

La delegación boquense viajó este domingo rumbo a Lima y el martes, desde las 21,30, visitará a Alianza Lima camino a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La lista de bajas en Boca es importante: no cuenta con Luis Advíncula (debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Cruzeiro en la Sudamericana 2024), Tomás Belmonte, Ander Herrera ni Edinson Cavani. Tampoco con Marcos Rojo (se recuperó de una inflamación en el tendón) y Cristian Lema (por decisión futbolística). Por otra parte, regresa Frank Fabra después de dos ausencias.

Frente a tantas ausencias y pese a que perdió terreno en la consideración del DT, Zenón viajó a Perú. El volante goyano, fue titular en el triunfo frente a Banfield cuando Boca presentó un equipo alternativo y cuidó varios de los titulares.

Para el partido en Perú, que asoma como el más importante en el inicio del semestre para el Xeneize, Gago podría disponer el retorno de la línea de 3 en el fondo. Así, Lautaro Di Lollo -autor del gol ante Banfield-, Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa serían los tres elegidos para la defensa.

En tanto, Juan Barinaga y Marcelo Saracchi serían los carrileros, mientras que Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón completarían la línea del medio. Sabido es que Luis Advíncula está suspendido, mientras que la falta de ritmo todavía aqueja a Lucas Blondel, por lo que Gago se inclinaría por el exjugador de Belgrano para el lateral derecho del campo de juego.

En cuanto al ataque, allí aparece una duda. Es que Carlos Palacios y Miguel Merentiel parecen números puestos, mientras que Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Milton Giménez pelean por el último puesto en la ofensiva del conjunto de la Ribera.