River venció a Lanús y mantuvo su invicto

River le ganó por 1 a 0 a Lanús como local por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, mantuvo su invicto y lucha por los primeros puestos en la zona B.

El único tanto del partido fue del colombiano Miguel Borja, quien también falló un penal.

En un primer tiempo donde los arqueros fueron las figuras con dos atajadas que salvaron el cero: Nahuel Losada a Facundo Colidio y Franco Armani a Walter Bou, River fue un poco más y dominó las acciones pero sin ser claro.

Ya en la segunda etapa, River tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja tras un tiro de esquina de Gonzalo Martínez que conectó Gonzalo Montiel, pero el lateral derecho estaba en posición adelantada por lo que el tanto fue anulado.

A los 33 minutos del segundo tiempo, el goleador colombiano Borja se despertó y tras un gran control dentro del área, se abrió siguiendo el recorrido y definió cruzado al segundo palo, imposible para Losada.

Unos minutos más tarde del gol de Borja, Agustín Medina derribó a Galoppo dentro del área pero el árbitro Facundo Tello pensó que simuló y no sancionó nada. Sin embargo, tras el llamado del VAR, revisó su decisión y dio penal para River.

Borja tomó la pelota con confianza, para poner su doblete, pero en una muy mala ejecución al medio, el balón se desvió por encima del travesaño.

En la próxima fecha, séptima, River visitará a San Martín de San Juan el sábado 22, mientras que Lanús será local de Vélez un día antes.